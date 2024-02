La situazione. Senesi ora terzi. Cuneo approfitta del passo falso

Il ko con Brescia costa all’Emma Villas una posizione in classifica. Se il campionato finisse oggi ai play-off sarebbe proprio Siena contro Brescia, cioè terza contro sesta. Contemporaneamente alla sconfitta dei biancoblù andava in scena infatti la vittoria di Cuneo su Santa Croce, anche questa al tiebreak: con i due punti i piemontesi affiancano Siena a quota quaranta, ma la precedono per il maggior numero di vittorie. Sorride Grottazzolina che spegne le speranze di rimonta, quantomeno in tempi brevi, allungando a +7 sulla coppia all’inseguimento, questo per effetto della vittoria per 3-1 a Prata di Pordenone nell’anticipo del sabato. Si fa sotto Ravenna, prossima avversaria di Siena, domenica alle 18 al PalaDeAndrè: per i romagnoli agile 3-0 sul fanalino di coda Ortona. Porto Viro espugna Castellana Grotte in quattro set e mantiene sette punti di vantaggio sull’ottava piazza.