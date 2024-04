La stagione va avanti. Ora la Coppa Italia. Reggio o Brescia con il Golden Set

La stagione non è finita, c’è ancora la Coppa Italia. La squadra si riposerà per un paio di giorni, poi tornerà in palestra per preparare il prossimo appuntamento, i quarti di finale della manifestazione che quest’anno chiude i lavori, dopo che negli anni scorsi era sempre stata completata a campionato in corso. Emma Villas affronterà la vincente della serie tra Brescia e Reggio Emilia: siamo sull’1-1, la decisiva gara 3 è in programma dopodomani alle 18 al Centro Sportivo San Filippo. Si giocherà su andata e ritorno: prima partita in casa della squadra peggio classificata (quindi Brescia o Reggio Emilia) mercoledì 1 maggio, ritorno al Palaestra domenica 5 maggio alle 18. Si giocherà con la regola del Golden Set (ai 15 punti) che si applicherà solo quando due squadre termineranno gli incontri andata/ritorno con un uguale numero di punti (vengono assegnati 3 punti per le vittorie 3-0 o 3-1, 2 punti per la vittoria al tie break ed 1 punto per la sconfitta al tie break).