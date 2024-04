La Timenet centra la fase finale: "Gara incredibile contro Montelupo"

Con una giornata di anticipo la Timenet Empoli Pallavolo si è qualificata ai play-off del campionato regionale di Serie C. Nel mirino adesso c’è la promozione in serie B2. Una grande soddisfazione arrivata dopo la vittoria per 1-3 di sabato scorso nel derby in trasferta contro l’Asp Montelupo Fiorentino che è valsa alle tigri la conferma del secondo posto in classifica con 44 punti. Le giallonere sono partite molto bene e si sono imposte nel primo set per 16-25, facendo presagire una partita tranquilla. Ma le locali hanno reagito con forza e si sono portate in parità. La situazione per le ragazze di Marco Dani si è fatta piuttosto delicata ed il terzo set è stato molto combattuto in quanto la vittoria delle montelupine avrebbe compromesso il vantaggio delle empolesi sulla terza in classifica. Ma le giallonere hanno trovato i guizzi migliori e si sono imposte per 20/25.

Infine il quarto set ha visto le empolesi condurre autorevolmente fino al 19-25, conquistando l’intera posta e conservando il vantaggio di 3 punti sulla terza alla vigilia dell’ultima di campionato. "È stata una partita incredibile – commenta l’allenatore della Timenet, Marco Dani – in cui si è fatta sentire la pressione per la posta in gioco davvero alta ossia la possibilità di entrare nei play-off senza aspettare lo scontro in casa con Castelfiorentino che ci avrebbe imposto, per arrivare a centrare l’obiettivo, di vincere a tutti i costi. Montelupo invece non aveva nulla da perdere ma, essendo una buona squadra, era comunque temibile". Determinazione è la parola chiave. "Abbiamo vissuto un campionato molto duro – conferma il capitano Laura Genova – confrontandoci con squadre organizzate per essere molto forti e ognuna con il proprio obiettivo da raggiungere. Ci sono stati alti e bassi in questa stagione sportiva con tanti scontri diretti ma non abbiamo mai mollato, lottando tutte ogni giorno con il lavoro in palestra e gli allenamenti in campo. Ciascuna di noi è stata spinta dalla passione mettendoci il massimo impegno e questo ci ha dato la forza di raggiungere il traguardo. Adesso viene la parte più bella che richiederà ancora più impegno: dobbiamo approcciare i play-off con la testa e la determinazione di sempre perché ogni partita sarà come una finale".

Ai play-off andrà anche la Cip-Ghizzani di Castelfiorentino che ha voluto salutare il pubblico che l’ha sostenuta per tutto il campionato con una prestazione scintillante, vivamente apprezzata. I parziali sono stati molto chiari 25-18; 25-12 e 25-23 con un ultimo set che ha visto le ospiti lottare strenuamente, approfittando del clima di festa in campo e sulle tribune. E ora testa a sabato per il derby con la Timenet a Empoli. Infine l’Asd Pallavolo Fucecchio che ha continuato i bei risultati delle ultime partire e si è imposta a Pieve a Nievole contro la Montebianco volley con un rotondo 0/3 con un triplo 21-25 che ha confermato la superiorità delle biancoinere, protagoniste di un finale di campionato esaltante.