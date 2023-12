La Valsa attesa a Taranto. Gioiella, la grande insidia

La sesta in classifica, con ottime possibilità di centrare la qualificazione tra le prime otto che giocheranno la Coppa Italia, magari anche con una giornata o due di anticipo, contro l’unica squadra che ancora non ha vinto un match in SuperLega. Sembrerebbe una sfida segnata, quella tra Modena e Taranto, e senza ombra di dubbio i gialloblù sono favoriti dal pronostico e con tutta l’intenzione di portare via dalla Puglia una vittoria. Attenzione però alla tenacia della formazione allenata da Ljubo Travica, decano delle panchine che è arrivato alla Gioiella dal 20 novembre per sostituire il precedente coach, Vincenzo Mastrangelo: Lanza e compagni hanno già costretto quattro avversari su sette al tie-break, due dei quali sono stati Trento e Civitanova domenica scorsa, impegnando anche Perugia fino alle due ore di gioco. La formazione dei pugliesi conta su alcuni giocatori esperti e su un tipo di battuta, la salto float, cui molti ricettori di SuperLega non sono abituati. I titolari dovrebbero essere Trinidad de Haro al palleggio, Kyle Russell opposto (in queste ultime giornate Lorenzo Sala è rimasto in panchina), Gutierrez e Lanza alle ali, Gargiulo e Jendryk al centro con Rizzo libero. E Modena? Pian piano i lungodegenti si stanno riabilitando, grazie anche all’aiuto in allenamento di Pesaresi e Sabbi. Petrella giocherà con Bruno e Sapozhkov in diagonale principale, mentre alle ali dovrebbe essere di nuovo il turno di Davyskiba. Accanto a lui Rinaldi? Al centro Brehme e Sanguinetti con Gollini libero. Come ha detto Rinaldi, non sarà facile ripetere la strepitosa prestazione in battuta di Cisterna, ma l’atteggiamento dei gialloblù dovrà essere quello messo in campo sabato scorso, quando Bruno e compagni hanno aggredito partita e avversari fin da subito.

Qui Taranto. Per i pugliesi quello con Modena è "un match che si presenta difficile ma tutto da giocare ed assaporare viste le premesse poste dai rossoblù nell’ultima gara". Il riferimento è ovviamente all’ultimo tie-break strappato alla Lube Civitanova. Il match è descritto così dal regista della Gioiella Prisma Angel Trinidad De Haro: "Sarà una dura partita contro una squadra forte e storica del campionato. Ma stiamo lavorando per fare bene in continuità con la prestazione che abbiamo avuto a Civitanova per portare la prima vittoria di campionato a casa".

Il match. Ancora in anticipo rispetto alle altre partite, Taranto-Modena si gioca stasera alle ore 18 al PalaMazzola di Taranto. Arbitreranno l’incontro Giardini e Canessa, diretta Raiplay, Volleyballworld.tv, Radio Pico e Unovolley.

Oggi in campo anche Perugia e Cisterna, il resto della giornata si completerà tra domani e lunedì.