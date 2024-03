La Valsa Group a Dubai. Un mini torneo fino al 31

Una partenza a sorpresa e imprevista per Modena Volley, che proprio oggi volerà alla volta degli Emirati Arabi Uniti per il Nas Sports Tournement in programma a Dubai da oggi fino al 31 marzo, immediata vigilia dell’esordio della Valsa Group nel gironcino che qualifica alla Challenge Cup 2024/2025. Nel torneo vero e proprio, che si svolgerà al Nad Al Sheba Sports Complex, la pallavolo sarà solo uno dei tanti sport protagonisti, con in campo anche i campioni del padel, del ciclismo, della scherma e di tante altre discipline, in un contesto di festa per tutto il governo di Dubai, che sta puntando tantissimo sullo sport e non da oggi. I motivi di questa scelta improvvisa potrebbero essere molteplici, a ogni modo voci di corridoio dicono che l’organizzazione metta a disposizione un ottimo gettone di presenza per la società gialloblù, oltre che le spese di viaggio e di alloggio già pagate. Come dicevamo Modena partirà oggi, scenderà in campo nei prossimi giorni in un torneo a esibizione che vedrà in campo anche Cisterna Volley, Padova, Taranto e Catania, che al pari di Modena hanno voluto partecipare e che come Bruno e compagni scenderanno in campo nei playoff che valgono il quinto posto.

Playoff che la società ha chiesto alla squadra di vincere e quindi di affrontare col massimo impegno. Le partite per l’Europa inizieranno il 1° aprile, lunedì di Pasquetta, e sono già certe le presenze di Modena, Cisterna, Padova e Verona. In base a come andranno le gare 4 dei quarti di finale scudetto di domenica e le eventuali gare 5, scenderanno nel gironcino anche una tra Monza e Civitanova (i brianzoli sono avanti 2-1 nella serie, gara 4 si gioca a Monza) e una tra Piacenza e Milano (Gas Sales avanti 2-1, gara 4 si gioca a Milano).