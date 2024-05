La visita. La squadra di coach Ortenzi ricevuta anche dal presidente della Regione

"Un grande risultato sportivo che rende la Regione Marche tanto orgogliosa. Ecco il nostro forte grazie alla Yuasa Battery, per aver centrato la Superlega, un evento storico per la pallavolo italiana perché ottenuto in un paese come Grottazzolina di 3.200 abitanti". Queste le parole del presidente della della Regione Marche Francesco Acquaroli che ha ricevuto la Yuasa Battery nel Palazzo della Regione ad Ancona. Presente la formazione e la dirigenza della Yuasa Battery, guidata dal presidente Rossano Romiti, dal coach Massimiliano Ortenzi e dal main sponsor Stefano Sopranzi (ceo di Yuasa Battery Italia), e altri tra amministratori e rappresentanti grottesi.