La Vtb insegue l’impresa. Da battere c’è la capolista

La Fcredil ha conquistato fin qui un solo punto con le prime quattro della classe strappando un ko con Talmassons alla prima di campionato, totalizzando sette sconfitte in altrettante partite e conquistando 5 set sui 26 disputati. I numeri raccontano come Bologna sia attesa oggi da una trasferta proibitiva al Palaborsani di Castellanza, alle 17 per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di A2 femminile, sul campo della capolista Busto Arsizio, che nel girone di andata passò a Budrio per 3-1. Sarà la sfida che chiude il tour de force di questo inizio di girone di ritorno, che ha visto Bologna affrontare in fila Talmassons, Perugia e Messina: ovvero le prime quattro della classe. Sarà poi la volta del ciclo di scontri diretti, che Bologna non potrà fallire per dare sostanza alla classifica in vista della poule salvezza, dove si porterà dietro i punti conquistati in stagione regolare negli incroci con le squadre del girone B. Al cospetto di Busto, la Fcredil si presenterà con la schiacciatrice Bovolo non al meglio, a causa di un problema alla schiena. Sta invece recuperando la forma migliore la centrale Livia Tresoldi, che ha dovuto saltare tre partite a cavallo tra la fine del girone di andata e questo inizio di ritorno per un problema muscolare alla coscia: "Sto facendo di tutto per cercare di recuperare la massima forma, spero di riuscire a contribuire con la mia grinta anche nelle prossime uscite visto che si avvicinano gare molto importanti. Sapevamo che l’inizio del girone di ritorno sarebbe stato difficile e con squadre molto competitive ma non dobbiamo perdere fiducia e tenere ben presenti le prestazioni positive che abbiamo messo in campo, nonostante i risultati, per arrivare pronte alle partite, per noi, fondamentali". Bologna è stata infatti a un passo dall’impresa di strappare punti con Talmassons e Perugia, motivo per cui Tresoldi non parte battuta con Busto: "Voglio andare a Busto e lottare su ogni pallone perché ci meritiamo di riuscire a compiere un’ impresa contro una big del campionato. Sono convinta che daremo fastidio".

Le altre gare: Città di Messina-Cda Volley Talmassons, Nuvolì Altafratte Padova-Bartoccini Fortinfissi Perugia, Volley Soverato-Valsabbina Millenium Brescia, Tecnoteam Albese Volley Como-Sirdeco Volley Pescara.

La classifica: Futura Giovani Busto Arsizio 35; Barticcini Fortinfissi Perugia 34; Città di Messina 27; Cda Vlley Talmassons 25; Valsabbina Millenium Brescia 21; Tecnoteam Albese 15; Vtb Fcredil Bologna 11; Volley Soverato 10; Nuvolì Altafratte Padova 4; Sirdeco Volley Pescara 1. Marcello Giordano