L’allenatore Castellano. "Spareggio per l’A2, Banca Macerata a Mantova per ribadire quanto fatto in campionato»

È arrivata quella serie di massimo tre partite per la quale la Volley Banca Macerata ha iniziato a lavorare da agosto, oggi a Mantova si disputerà alle 19.30 gara1 dello spareggio che mette in palio la promozione nell’A2 di volley maschile. "Ci attende – spiega Maurizio Castellano, coach della Volley Banca Macerata – una formazione che ha un bel sistema di gioco, sarebbe riduttivo parlare solo dell’opposto. Hanno elementi che interpretano benissimo il ruolo e a ciò aggiungiamo un finalizzatore di qualità come Novello". La squadra maceratese dovrà mettere sul piatto della bilancia quanto fatto vedere nella regular season. "Noi – spiega il tecnico – dobbiamo giocare la nostra pallavolo. Non dimentichiamo il bel percorso fatto in campionato. Oggi è una di quelle gare in cui sarà decisivo per l’esito finale chi è più bravo nei vari momenti e chi saprà gestire meglio i palloni più importanti". Macerata ha chiuso in testa il girone Blu con 56 punti mentre Mantova ha vinto il girone Bianco con 61 punti, tuttavia i lombardi hanno perso con Fano e Palmi, del girone Blu, in Coppa Italia e Supercoppa. "Sono gare e situazioni completamente differenti, diciamo che loro sono arrivati a differenza nostra a due finali contro quelle squadre. Oggi inizia un torneo a sé, diverso da ogni altro". Sono gare la cui posta in palio vale una stagione, ci si gioca la promozione e in simili occasioni la pressione può essere un alleato o un avversario. "Dipende – spiega Castellano – da come la si vive e dalla capacità di saperla incanalare nel verso che ti permette di fare un qualcosa in più". Il 17 marzo la Banca Macerata ha disputato l’ultima partita ufficiale mentre i lombardi sono stati impegnati in gare ufficiali quasi fino all’ultimo. "Ho avuto la possibilità di preparare alla serie, mentre loro hanno giocato la Coppa e la Supercoppa, hanno viaggiato molto ma non hanno perso il ritmo gara. In questi giorni abbiamo svolto un proficuo lavoro e per ritrovare il ritmo partita abbiamo sostenuto un paio di test che non possono essere paragonabili a gare ufficiali". Enrico Lazzaretto, schiacciatore della Volley Banca Macerata, fotografa le sensazioni della squadra. "Il gruppo – dice – è convinto, stiamo gestendo bene la pressione di una partita così importante. Penso che partiranno forte, cercando di imporsi subito, noi dovremo abituarci il prima possibile a un palas che non conosciamo ed esprimere il nostro gioco, che ci ha permesso di conquistare il Girone Blu e arrivare allo spareggio promozione". Domenica alle 18 al Banca Macerata Forum si giocherà gara2, l’eventuale bella ci sarà il 21 a Mantova.