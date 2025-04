L’Allianz vuole... l’ Europa. Challenge Cup nel mirino

Smaltita la delusione per il ko nei quarti dei playoff scudetto di Superlega, all’Allianz Milano rimane un solo obiettivo: i playoff per il quinto posto che mettono in palio l’ultima delle coppe europee per importanza, la Cev Challege Cup (vinta dai meneghini nella stagione 2020/21). La squadra di Roberto Piazza affronterà, nel gironcino di sola andata, le altre eliminate dalla corsa per il tricolore, più la nona e la decima al termine della regular season, per un totale di tre partite casalinghe e due esterne. Si riparte sabato alle 20 da Verona con gli scaligeri che hanno chiuso la stagione al quarto posto. Poi, i lombardi giocheranno in casa il 13 aprile, alle ore 18 contro Modena e sempre all’Allianz Cloud, mercoledì 19 aprile alle 20.30 contro Padova. Dopo, saranno impegnati a Porto San Giorgio contro Grottazzolina mercoledì 23 aprile alle 20.30 e infine l’ultima gara di questa fase è in programma alle 17.30 del 27 aprile contro il Cisterna Volley in casa. Le quattro miglior squadre disputeranno le semifinali il 3 maggio e la finale il 10 in una gara unica in casa della formazione meglio classificata al termine del torneo. Milano è chiamata a salvare una annata fatta di alti e bassi, in cui è mancata continuità e spesso efficacia in alcuni fondamentali. Centrare la Challenge sarebbe una sorta di premio di consolazione per ripartire al meglio in vista della prossima annata quando molti degli attuali membri del roster non ci saranno più.