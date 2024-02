L’Ariete riparte dal derby. Le pratesi alla riscossa

Si riparte dal derby. Al via il girone di ritorno del torneo di serie B2 nazionale femminile e per l’Ariete l’avversaria di turno è il Rinascita Firenze. L’appuntamento col ritorno in campo delle ragazze di coach Nuti è stasera alle 21 al PalaCoverciano. Le padrone di casa all’andata sorpresero le pratesi imponendosi al palazzetto di San Paolo per 2-3, per poi proseguire il loro cammino positivo a ridosso delle migliori fino a chiudere l’andata al sesto posto. Una sconfitta che ancora brucia in casa Pvp e che vuole essere assolutamente riscattata. Di fronte però ci sarà una squadra giovane e rinnovata in estate quella fiorentina con l’arrivo, tra le altre, di ex pratesi come Orlandi, Palandri e Sborigi. Squadra che prima della pausa ha vinto, bene, il confronto contro Trestina ed è in piena salute. Confronto pericoloso quindi per Prato che arriva a questo match con le sicurezze e l’autostima di una squadra che nel girone d’andata, nonostante acciacchi ed infortuni non abbiano perso il gusto di tartassarla, ha dimostrato di poter tranquillamente battagliare per il vertice e per la promozione in serie B1. La rosa dell’Ariete Pvp Pallavolo Prato: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini. All. Nuti.