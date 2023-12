L’Ariete sfonda ancora. Vittoria utile per i playoff

L’Ariete si conferma. Trova di nuovo la via del successo la Pallavolo Prato nel campionato di serie B2 femminile nazionale. Stavolta i tre punti arrivano al palazzetto di San Paolo al cospetto dell’Autostop Trestina col risultato di 3-1. Il Pvp soffre solo nel primo parziale concesso alle ospiti, poi ritrova gioco e punti e porta a casa una vittoria pesante in chiave playoff. L’Ariete scende in campo senza Nuti e Stiaffini infortunate e con Mennini e Fanelli in diagonale, Lichota e Piccini al centro, Saletti e Nesi in attacco e Conticini libero. Come detto l’inizio è ospite, col Trestina a scappare 8-13, poi il ritorno del Pvp 18-19 e la nuova fuga delle rivali 18-22. La chiusura dell’Autostop giunge 23-25. Al ritorno in campo il Pvp gioca punto a punto fino al 14 pari, poi cambia passo: Piccini, Torri e Saletti firmano il 23-18, la parità nei set arriva per 25-20. L’inerzia sembra dalla parte del Pvp a questo punto ma in realtà è il Trestina a scappare 10-16 nel terzo set. L’Ariete è costretta a inseguire e l’aggancio arriva sul 16 pari. Poi ancora 20-20, fino al break Pvp che porta al 25-22. Nel quarto parziale sembra tutto facile per Prato con la fuga 7-2 e 15-8. L’Ariete si consolida anche sul 19-14, poi il blackout per il 22 pari. Qui Saletti prende per mano la squadra e la porta alla vittoria 25-23.