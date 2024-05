L’Ariete vola a Cagliari. Inizia la sfida promozione

Iniziano i playoff. Primo impegno di post season per l’Ariete negli spareggi promozione del campionato nazionale femminile di serie B2 e prima trasferta logisticamente probante. Si vola infatti in terra sarda per affrontare oggi alle 17 l’Alfieri Cagliari allenata da coach Andrea Loi. Le padrone di casa si sono classificate al secondo posto nel Girone H con 54 punti e 18 gare vinte all’attivo. Un arrivo al fotofinish con Anzio che ha premiato un gruppo che vanta giocatrici esperte, come l’opposto Morgia e l’attaccante e capitano Sara Orro ma anche giovani, come Licciardi, Soro, Moss, De Barros ed il centrale Sofia Orro. Un mix che ha funzionato a meraviglia in stagione per una squadra che, sulla carta, sembra poter rappresentare un ostacolo importante ma non insormontabile per la squadra di Massimo Nuti. Gara di ritorno fissata per martedì 21 maggio alle 19 al palazzetto di San Paolo. A parlare alla vigilia del match è stato il presidente Mirko Bassi: "Ci aspetta un finale di stagione emozionante e molto stimolante dal punto di vista sportivo – dice -. Approfitto per complimentarmi oltre che con le atlete con tutto lo staff tecnico e dirigenziale. Vorrei poi precisare che i risultati non avrebbero potuto essere ottenuti senza il contributo di tutte le società della pallavolo pratese che ricordo sono socie di Pvp Pallavolo Prato".