Le interviste: parla il vicepresidente. Mechini "E’ necessario abituarsi alla pressione»

Al termine della partita ha parlato il vicepresidente Fabio Mechini (nella foto): "Terminiamo la stagione dove l’abbiamo cominciata, con una sconfitta al quinto set a Santa Croce. Non mi preoccupa la sconfitta in sé per sé, perché non cancella quanto fatto nelle altre venticinque partite di campionato – ha commentato il dirigente biancoblù –. È chiaro che oggi abbiamo perso il secondo posto che avevamo conquistato sette giorni fa, questo ci dà un po’ di fastidio. Ma sappiamo che nei playoff inizia un percorso totalmente nuovo, bisogna pensare una partita alla volta".

Ora sotto con Brescia: "Sappiamo che ci toccheranno tutte squadre forti. Dobbiamo pensare in ottica playoff; magari una partita come quella di oggi si può arrivare al tiebreak e vincerla passando il turno. Sarà una serie equilibrata, tutti volevano evitare Brescia – ha sottolineato Mechini –, siamo 1-1 in stagione regolare, è una squadra forte. Non ci sono pronostici da fare, partita apertissima, cerchiamo di arrivarci nel migliore dei modi. Finiamo questa partita alle 21 e tra due giorni saremo di nuovo in campo, non avremo molto tempo per prepararla".

Mechini non nasconde comunque il malumore per il risultato finale: "Siamo stati bravi fino ad oggi, la sconfitta ci insegna che ci attenderanno ambienti caldi, tifoserie calde, momenti in cui avere pazienza ed evitare di farci prendere dal nervosismo – ha aggiunto il vicepresidente di Emma Villas –. Una partita può essere dai tanti volti, dovevamo essere più lucidi nel finale. Oggi abbiamo sprecato tante situazioni in fase break".

Infine la conclusione: "Sicuramente non è stata la miglior partita, abbiamo forse giocato per la prima volta con la tensione di dover fare risultato – le sue parole –. Se vogliamo fare qualcosa ai playoff dobbiamo abituarci a questa pressione. Prima ci abitueremo e meglio sarà, abbiamo tutte le potenzialità per farlo e per esprimerci nel migliore dei modi".

