Le interviste. Pierotti "Nel finale ci è mancata lucidità, loro sono stati più bravi di noi»

A fine partita Marco Pierotti (foto) ha commentato l’esito del match perso contro Cuneo: "Sicuramente se bisogna prendere il bicchiere mezzo pieno dobbiamo considerare il fatto di essere riusciti ad arrivare al tiebreak – ha detto lo schiacciatore biancoblù –, quindi aver guadagnato un punto dopo un inizio di partita così e così, non era scontato farlo. È ovvio che dobbiamo prendere il buono, la reazione, poi chiaramente nel tiebreak ci è mancata lucidità, loro sono stati più bravi di noi. Ancora è presto per guardare la classifica e gli avversari, pensiamo a migliorarci di settimana in settimana".

Era la prima gara al Palaestra dopo nove mesi e prima di scendere in campo, sul suo account Facebook, il presidente Giammarco Bisogno aveva espresso così il suo pensiero relativamente alla lunga assenza dall’impianto di viale Sclavo: "La nostra Emma Villas Siena torna a giocare al palazzetto di Siena contro Cuneo. Ringrazio tutti i ragazzi, staff, allenatori e soprattutto Fabio Mechini per la gestione così difficile e complessa da inizio anno perché, credetemi, non era per niente scontata la partecipazione al campionato". E ancora. "Una parola di ringraziamento va alla società sportiva Lupi Santa Croce per averci ospitato in queste domeniche passate, al Costone per averci generosamente ospitato per gli allenamenti, alla Polisportiva Mens Sana per averci sostenuto in questa fase con la palestra e gli uffici e per ultimo, ma non certo per importanza, il sindaco e tutta l’amministrazione comunale di Siena che ha permesso in tempi sufficientemente brevi di rientrare in (soprattutto) sicurezza al PalaEstra. Adesso – è la conclusione – andiamo avanti e pensiamo a giocare e fare bene sperando che il pubblico ed i tifosi ci siano sempre vicini come hanno sempre dimostrato in questi anni. Forza Emma Villas Siena".