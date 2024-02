Le pagelle. De Cecco vola,. Anzani lo imita. Bottolo gioca senza paura

Chinenyeze 6 Prova positiva per il centrale che piazza 5 punti su 7 attacchi. Stavolta però non butta giù muri e al servizio è meno redditizio rispetto all’ultimo felice periodo.

Lagumdzija 7- Comincia male con 2/6, pian piano invece migliora e termina la domenica, da fresco ex, con 14 palloni messi a terra e il 45% di percentuale. Aggiunge 3 muri sui 6 di squadra e pure 2 servizi vincenti.

Nikolov 6,5 Votato Mvp. Lui fa il contrario del turco, con un brutto terzo set da 1/6 sporca le sue medie che fino a quel momento erano notevoli. Il successore di Juantorena, comprato subito dopo l’addio-fuga di Osmany, ne fa 13 con 10/25. Il voto è più basso rispetto a quello di Lagumdzija perché balbetta in ricezione commettendo 4 errori. Al suo posto Blengini più volte inserisce Bisotto.

De Cecco 7 Tra i migliori e forse meritevole del titolo di Mvp. L’attacco biancorosso non brilla come al solito (45%), ma non certo per sue sbavature. E si preso pure una pallonata in faccia tostissima...

Anzani 7 Un altro degli ex spacca il primo set, che si era messo male, ingannando i ricevitori modenesi con la float ubriaca, a zig zag. Il tabellino del centrale recita 4 punti col 50%, un muro e un ace, ma ripetiamo che ha inciso ben di più.

Bottolo 7+ Titolare al posto dell’acciaccato Zaytsev (da capire l’entità dello stop occorso allo "zar"), il 2000 piace. I numeri sono poca cosa, 6 punti col 42% e 3 sbagli in ricezione, ma schiaccia forte senza paura e si applica difendendo tanti palloni. Fa pure un salvataggio finendo sui tabelloni tra il dg Cormio e i giornalisti.

Balaso 6,5 Partita incredibilmente senza ricezioni o quasi per il libero, appena 2....un po’ perché i modenesi mirano altri, un po’ perché acchiappano spesso la rete. In difesa e nelle coperture sempre attento.

Bisotto, Diamantini, Thelle, Yant sv Giocano tutti pochino, un po’ di più Bisotto che entra in ogni set al posto di Nikolov nei giri dietro, in ricezione.

Andrea Scoppa