Le pagelle. Rinaldi un giocatore da ritrovare. Sanguinetti e Gollini bocciati

BRUNO 5: I primi venti minuti di partita sono da antologia, gestisce perfettamente tutti gli attaccanti, insiste sul centro per far inchiodare Kozamernik e Podrascanin al posto tre, fa volare Davyskiba e Rinaldi, assieme a Brehme. Man mano però la ricezione inizia a staccarsi da rete e anche il brasiliano inizia a non trovare più quel filo del gioco che invece servirà riannodare per bene, per salutare Modena alla sua maniera.

DAVYSKIBA 5: Migliore in campo per numeri complessivi, torna alla versione del girone d’andata, cioè quella che fa e disfa ma sbaglia palloni pesanti, come il set ball del primo set o la palla del 23-23 nel terzo. Rimane il dato che, oggi, sembra trovarsi più a suo agio nell’attacco da posto due rispetto a quello da posto quattro.

JUANTORENA 6: Come sempre è difficile gettare la croce addosso a Juantorena, che sbava solo sull’ultima palla. Per il resto in attacco è l’unico a gestire quando non c’è bisogno di forzare per tutto il match, fa grandi cose dalla battuta permettendo alla Valsa Group di ottenere più di un break sui suoi giri, in ricezione tolto l’ultimo episodio tiene. Doveva essere la chioccia, l’insegnante in allenamento e il tappabuchi quando i due titolari fossero andati in difficoltà, è diventato l’unico ingranaggio imprescindibile assieme a Bruno.

RINALDI 4 (in foto): Parte convincendo, con tre attacchi vincenti su tre nei primi scampoli di match. Poi crolla tanto in attacco quanto in ricezione. I due ace consecutivi di Lavia nel secondo set gli costano il posto nel terzo, dopo una partita tutta passata a litigare col pallone: nelle ultime tre partite, pur giocando sempre titolare, ha fatto davvero fatica in attacco. Ieri è mancato il sussulto di carattere. Va ritrovato.

BREHME 5,5: Anche lui parte bene, come tutto il resto della squadra, con tre punti nel primo scorcio di match. Mantiene una buona percentuale in attacco, ma non incide a muro e soprattutto litiga col pallone in battuta.

SANGUINETTI 4,5: Come per Rinaldi una giornata da dimenticare anche per l’altro candidato a Parigi 2024 di Modena Volley. Efficienza addirittura negativa in attacco, nessuno squillo a muro, nulla totale anche in battuta.

GOLLINI 4,5: Un paio di difese lasciate andare nel primo set gridano vendetta, mentre in ricezione sale leggermente di livello per poi continuare a far fatica nel terzo parziale.

SAPOZHKOV 5,5: Percentuale alta d’attacco per il russo, che però sbaglia l’ultimo tocco del match regalando il rigore a Nelli e non riesce mai ad attaccare con un’efficienza alta (33% nonostante il 67% di positività). Dalle parole d Giuliani traspare che, salvo cataclismi, ora partirà sempre in panchina.

ALL. GIULIANI 5: Modena sembra aver trovato alcune buone soluzioni tra muro e difesa, non è però ancora capace di mantenerle per tutto l’arco di un match. È questo lo step in più da fare, difficile in così poco tempo ma necessario.

Alessandro Trebbi