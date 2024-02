Le pagelle. Sapozhkov ha toccato il fondo, può solo risalire

BRUNO 5,5 (att. 100% su 1, 1 b.s.) – La sperimentazione su Sapozhkov è appena ricominciata, Giuliani dixit: si lavora sulla velocità di palla, sulla rincorsa. Pesa, seppur isolata, una singola palla uscita corta per Juantorena nel terzo set.

SAPOZHKOV 3 (att. 17% su 12 con 4 err. e 2 muri sub., 2 ace, 4 b.s.) – Una prestazione senza precedenti richiede un voto speciale: 4 punti in 5 minuti di partita, inclusi i due ace consecutivi con cui apre la contesa, poi notte fonda. Il fondo è toccato: ora si può solo risalire.

PINALI 6 (att. 33% su 3 con 1 err., 1 b.s.) – Quando Bruno gli alza la prima palla è talmente sorpreso che la spara fuori: difficile riabituarsi dopo un anno d’assenza. Il punto in attacco lo trova poco più tardi, e anche una bella difesa e una buona battuta al salto.

DAVYSKIBA 5 (att. 46% su 13 con 1 err. e 1 muro sub., ric. 14% su 7 con 2 err., 1 ace, 5 b.s., 1 muro) – Sufficiente da opposto nel finale, ma la prima metà di partita è pessima: ricezione traballante, da posto 4 non passa, in battuta son tutti errori (meno un ace). Il cambio di ruolo transitorio potrebbe diventare permanente, per quest’anno. Ma poi?

RINALDI 7 (att. 57% su 14 con 2 err., ric. 53% su 17 con 1 err., 3 ace, 3 b.s.) – Che impatto quando entra, che energia. Al servizio è addirittura debordante, tanto che quello che costruisce con gli ace lo butta un po’ via con gli errori, “meritati” i suoi se non altro. Giuliani lo ha subito stuzzicato ed ecco la risposta.

JUANTORENA 6,5 (att. 45% su 22 con 3 muri sub., ric. 78% su 18 con 2 err., 1 ace, 2 b.s., 1 muro) – Per due set la spiega a tutti, gli manca giusto un po’ di forza propulsiva nei finali di set.

SANGUINETTI 7 (att. 75% su 8 con 1 err., 1 ace, 4 b.s., 3 muri) – Il migliore assieme a Rinaldi, bene anche a muro dove prova scelte nette e queste, spesso, pagano.

BREHME 5,5 (att. 44% su 9, 3 b.s., 1 muro) – Parte forte col muro, si galvanizza, prova a sfondare in attacco ma non gli riesce.

BONINFANTE (1 b.s.) e STANKOVIC sv – Mattia si mette in mostra con servizio e difesa: chissà che non siano vere le voci di mercato…

FEDERICI 5,5 (ric. 53% su 17 con 1 err.) – Fatica in partenza, poi cresce. Come Bruno, paga un errore intempestivo: la svirgolata sul set ball del secondo parziale.

All. GIULIANI 6 – La normalità è una conquista quotidiana, direbbe il saggio: in effetti, dopo tanti crolli, anche una sconfitta ordinaria può far bene. A fine partita difende Sapozhkov, ma il tempo è tiranno. Parole sue.

Fabrizio Monari