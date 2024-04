Le pagelle. Sapozhkov si perde quasi subito. Davyskiba migliore per distacco

BRUNO 6 (att. 75% su 4, 1 ace, 1 muro) – Cinque punti e zero errori diretti anche se un paio di alzate fuori misura gli scappano.

SAPOZHKOV 4 (att. 35% su 20 con 1 err. e 6 muri sub., 4 b.s., 1 muro) – Rieccoci: un set gagliardo, poi quasi nulla – fatte salve le murate prese. E la battuta, che tanto bene aveva girato negli Emirati?

PINALI 5 (att. 33% su 3, 1 b.s.) – Dargli un “senza voto” sarebbe peggio: ormai Giulio è ritenuto arruolabile e deve ricominciare a fare ciò che sa. Anche perché gli spazi ci sarebbero…

DAVYSKIBA 7 (att. 50% su 38 con 2 err. e 2 muri sub., ric. 64% su 25 con 1 err., 2 ace, 5 b.s.) – Migliore per distacco e finalmente capace di macinare punti anche da schiacciatore. Rimane da aggiustare la battuta, che se messa a punto può fargli fare il salto di qualità.

RINALDI 5,5 (att. 39% su 23 con 2 err. e 1 muro sub., ric. 38% su 21 con 2 err., 1 ace, 3 b.s.) – Qualche sprazzo ce lo mette, incluso quello dell’ultima speranza. Tuttavia non riesce a sfruttare quasi mai l’oggettiva fragilità della Lube in ricezione.

BREHME 5 (att. 50% su 4, 2 b.s., 1 muro) – Spedito in panchina, per la verità, senza troppo demerito. Però al posto suo Stankovic fa parecchio di più).

STANKOVIC 6,5 (att. 83% su 6, 1 ace, 2 b.s.) – In attacco punge, al servizio pesca un ace nel caos del terzo parziale. Mancherebbe la zampata a muro.

SANGUINETTI 7 (att. 57% su 7 con 2 muri sub., ric. 60% su 5, 4 ace, 3 b.s., 1 muro) – Gli sprazzi buoni per Modena son quasi tutti suoi, inclusa la doppia striscia di battute che rende senza storia il terzo set.

FEDERICI 6 (ric. 53% su 17) – Parte soffrendo ma cresce alla distanza, soprattutto in difesa.

BONINFANTE, SIGHINOLFI sv – Brevissime apparizioni

All. GIULIANI 6 – Il coach vara la linea della continuità rispetto al torneo a Dubai: campo a Federici, Davyskiba gioca banda, Juantorena fuori. Tutto ragionevole. Si vedrà.

LUBE CIVITANOVA: De Cecco 6,5, Lagumdzija 6, Nikolov 7, Bottolo 6, Chinenyeze 6,5, Anzani 6,5, Balaso 7, Bissotto 6. Yant, Zaytsev, Diamantini, Motzo, Thelle sv. All. Blengini 7.

Fabrizio Monari