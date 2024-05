Le parole della presidente. Gabana si appella alla passione: "Abbiamo fatto tesoro degli errori»

Il lancio della campagna abbonamenti è affidato a una lettera della presidente Giulia Gabana (foto). Queste le sue parole sul sito di Modena Volley, una mozione degli affetti che parte dalla passione dei tifosi e dalle delusioni della stagione passata: "Dopo una stagione così dura, complicata e sportivamente deludente mi sono spesso domandata quale sia il modo migliore per ripartire, per ritrovare l’energia e per voltare pagina e guardare al futuro. Cosa rende i tifosi sempre pronti a tifare la propria squadra del cuore? Lo sport, per chi lo vive in modo viscerale come noi, è la cosa più emozionante del mondo, ma è anche terribilmente faticosa. E le stagioni come quella appena trascorsa mettono alla prova qualunque tifoso. Ci si scontra sempre con periodi sfortunati e poco vincenti, sarebbe troppo bello il contrario. Ma allora che cosa ci fa tornare al palazzo a tifare, a sostenere i nostri ragazzi? L’unica risposta penso sia sempre e solo una, la passione, la vostra, la mia. La passione sopra ogni cosa, per i nostri colori, marchiati sulla pelle nonostante le sconfitte e non solo in nome delle vittorie. Ogni tifoso ha la propria squadra nel suo Dna, non si scappa. A Modena, più che in ogni altro luogo, regna la passione per quella bandiera gialla e blu che sventola durante ogni partita. Sento e percepisco la vostra delusione, le vostre perplessità, la vostra rabbia, il vostro fervore, come è normale che sia per un tifoso di una squadra e di una società tanto storica quanto vincente. L’obiettivo della prossima stagione è di ritrovare un gioco emozionante e combattuto fino all’ultima palla contro qualsiasi avversario varchi la soglia del nostro palazzo e con quell’entusiasmo sugli spalti che tanto rende il PalaPanini speciale. Abbiamo fatto tesoro degli errori commessi quest’anno e costruito un organico più equilibrato e con maggiore competizione interna in ogni ruolo e vi prometto che tutti daranno il loro 100%, in allenamento come in partita. La nostra campagna abbonamenti parte oggi, in salita è vero, ma siamo sicuri di ritrovare in voi la stessa passione e lo stesso entusiasmo che solo un tifoso riesce a donare sempre in maniera incondizionata. Il calore del pubblico di Modena è unico, siamo nati in giallo, e anche quando non ci siamo nati, come la sottoscritta, lo diventiamo per osmosi. Faccio, facciamo e faremo sempre del nostro meglio per meritarci la vostra passione e il vostro tifo, vi prego di non dubitare mai di queste parole, anche se a volte non avete compreso le nostre scelte. Grazie sempre per quello che ci trasmettete, per come ci avete sostenuto in questa stagione e grazie a chi sceglierà di farlo nuovamente anche per la prossima".

Alessandro Trebbi