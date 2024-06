L’Emma Villas annuncia il ritorno di Andrea Rossi. Ha già vestito la maglia biancoblù nel 2021/22

Emma Villas ha annunciato il ritorno in biancoblù di Andrea Rossi (nella foto). Nato in provincia di Arezzo, a Bibbiena, il 14 febbraio del 1989, alto 202 cm, Rossi è un centrale ben conosciuto dalle parti di viale Sclavo, avendo militato a Siena nella stagione 2021/2022. Formatosi nelle giovanili di Cuneo, la sua carriera si è poi sviluppata con la maglia della Bre Banca, quella di Mantova, quella di Città di Castello, quindi quella di Latina (Cisterna), dove ha militato per sette stagioni consecutive e nelle ultime due. Una militanza di nove anni con la stessa casacca fatta eccezione per la prima parentesi a Siena, targata appunto 2021/2022. Per lui fu un campionato da 190 punti in 24 partite, mentre per Emma Villas fu una stagione tutt’altro che facile: coach Tubertini fu esonerato dopo appena tre giornate, la squadra fu affidata a Montagnani che tra una vicissitudine e l’altra ottenne la certezza matematica di rimanere nel campionato di A2 soltanto all’ultima giornata, quando i biancoblù espugnarono il parquet di Santa Croce. Al termine di quel campionato Rossi fu il primo giocatore ad essere ufficialmente confermato, all’interno di uno scacchiere per il campionato cadetto che prevedeva già anche gli innesti di Finoli e Pereyra. E sembrava destinato a rimanere, salvo poi tornare a Latina a poche ore dal termine del volley mercato, a metà luglio, quando Emma Villas, che nel frattempo aveva rilevato il titolo di Reggio Emilia per partecipare al campionato di Superlega e quindi aveva ristrutturato quasi completamente il parco giocatori, aveva puntato sui più quotati Ricci e Mazzone per comporre la coppia di torri sotto rete. E con la maglia di Latina, dove come compagno di reparto aveva un altro ex Siena, Mattei, si tolse la soddisfazione di salvarsi senza alcun patema, accarezzando a lungo il sogno di partecipare ai playoff, mentre Emma Villas retrocedeva.