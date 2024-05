L’Emma Villas è decisa a rimontare Brescia. Pierotti. "Ci teniamo molto alle Final Four"

Missione rimonta. Emma Villas in campo domani contro Brescia per ribaltare il 2-3 dell’andata e conquistare il pass per le Final Four di Coppa Italia. Serve una vittoria in tre o quattro set per il lasciapassare diretto, mentre in caso di successo al tiebreak ci sarà bisogno di aggiudicarsi anche il Golden set. Nel caso c’è il rischio che la partita oltrepassi le tre ore di gioco: "Ci teniamo tanto ad arrivare alle Final Four – ha detto lo schiacciatore Marco Pierotti –, veniamo da una sconfitta, con questa formula il 3-2 è un buon risultato, c’è margine di rimonta. Dobbiamo pensare solo a vincere la partita, poi eventualmente giocarcela al tiebreak. Siamo carichi, vogliamo centrare questo obiettivo, faremo di tutto per riuscirci". Il martello ha ribadito l’importanza dell’evento sottolineando come all’inizio della gara di mercoledì ci fosse ancora qualche residuo della sfida contro Grottazzolina: "Ci giochiamo un obiettivo importante, ci teniamo a far bene. Sicuramente all’inizio della gara di Brescia ci siamo portati dietro le scorie della finale, ma è bastato qualche punto per farci tornare concentrati. C’era rammarico per l’esito della gara con Grottazzolina, ci tenevamo tanto, a vederla col senno di poi se c’avessero detto che saremmo arrivati in finale ci avremmo messo la firma. È chiaro che quando ti ci ritrovi, sei a un passo dalla promozione, fa male. Forse la Coppa Italia aiuta, c’è subito un modo per rifarsi della delusione". Certamente però non è facile contro una squadra temibile come Brescia: "Loro sono molto forti, li conosciamo bene, anche nei quarti è stata una serie di playoff tosta nonostante il 2-0. Eravamo a un passo dal perdere gara2, quindi sappiamo il loro valore, sarà difficile". È la sesta sfida stagionale tra Brescia e Siena: il bilancio vede avanti i biancoblù per 3-2. In regular season era finita con una vittoria a testa, sempre della squadra che giocava in trasferta e sempre al tiebreak. Nei playoff 2-0 per Bonami e compagni, con 3-1 senese in viale Sclavo e vittoria al tiebreak, con super rimonta, al Centro sportivo San Filippo. Mercoledì scorso per la quarta volta in cinque precedenti stagionali la gara tra le due squadre è andata al quinto set. Si giocano domani anche le altre tre gare di ritorno: per Grottazzolina, dopo il 3-1 dell’andata, sembra tutto facile contro Cantù. Anche Ravenna, dopo aver vinto in quattro set a Prata di Pordenone, sembra già con un piede in semifinale. Cuneo invece per approdare alle Final Four sul proprio campo deve recuperare l’1-3 di mercoledì a Porto Viro, quindi aggiudicarsi il Golden Set.