L’Emma Villas e Nevot vanno avanti insieme: "Spero di ripetermi nel prossimo campionato"

È ufficiale la conferma di Thomas Nevot (nella foto). Emma Villas ha annunciato ieri il rinnovo del palleggiatore francese, uno dei migliori biancoblù dello scorso campionato: "Spero di riuscire a ripetermi nel prossimo campionato o di fare ancora meglio – ha detto l’alzatore francese al sito ufficiale della società –. È stata una buona stagione, non sarà semplice confermarsi. Era il mio primo anno fuori dalla Francia, sono contento di come sono andate le cose". Il giudizio complessivo sull’annata: "Abbiamo lavorato tanto. Abbiamo vissuto anche qualche periodo non semplice, ma ne siamo usciti a testa alta e con le nostre forze – ha sottolineato Nevot –. Non abbiamo mai mollato e abbiamo trovato soluzioni per quelle che erano le difficoltà. Il livello del campionato italiano è veramente buono, ci sono tanti ottimi giocatori: se devo citarne un paio dico Nielsen di Grottazzolina e Orioli di Ravenna. Giocare in Italia ti permette di migliorare e di accumulare esperienza e competenze". Il rapporto con Graziosi: "Mi sono trovato molto bene con lui. Mi piace il suo modo di vedere la pallavolo e mi piacciono i suoi allenamenti. È bello stare in palestra con lui, ho instaurato un buon rapporto". Le emozioni più belle della stagione: "Ne ho provate tante durante i playoff. La vittoria nella gara3 della serie di semifinale contro Porto Viro è stata sicuramente molto bella". Nevot ha detto di essere sempre stato convinto di poter raggiungere traguardi importanti: "A campionato in corso, giornata dopo giornata, credevo di poter raggiungere la finale. Pian piano questo era diventato un obiettivo. In questo campionato c’erano molte squadre di buon livello che potevano raggiungere la finale, ma sapevo che anche noi avevamo le nostre carte da giocare". I piani per la off season: "Giocherò a beach volley, mi allenerò e mi dedicherò anche ai miei hobby, come la pesca".