L’Emma Villas ora si concentra su Santa Croce. Tutta l’emozione del giovane Federico Pellegrini

L’emozione dell’esordio in serie A non si scorda mai. Federico Pellegrini l’ha provata domenica scorsa a Porto Viro, durante il terzo set, quando coach Gianluca Graziosi gli ha fatto segno che toccava a lui. Nessun attacco, nessuna ricezione, però comunque un posto nei sei che fin lì, nelle precedenti undici giornate, non c’era mai stato. "Non me l’aspettavo – ha raccontato il giocatore al sito ufficiale della società –, anche se sapevo che poteva esserci bisogno in un momento come questo. Quando il coach mi ha detto di entrare devo essere sincero, c’ho messo un po’ a capirlo, poi quando ho realizzato che finalmente era arrivato quel momento è stata un’emozione forte che ripaga ti tutti gli impegni della settimana. Tutti mi hanno fatto sentire tranquillo, mi hanno abbracciato". Pellegrini, come Coser e Ivanov, fa la spola tra la squadra di serie C e quella che ogni domenica combatte sui campi di serie A2. Un duplice impegno importante: "I ragazzi hanno un ritmo impegnativo, passare dalla serie C alla serie A è un bel salto. All’inizio ero in difficoltà, poi con l’aiuto costante dei compagni e dello staff si vedono i miglioramenti. Si lavora ogni giorno per farlo al nostro meglio. La serie C è il momento in cui ritrovo i ragazzi che ho conosciuto in questi anni, mi sento di poter dare qualcosa in più. Ci sono squadre forti, noi ci troviamo il sabato, ci diamo una mano per superare le difficoltà". La sua avventura potrebbe essere di esempio ai tanti giovani che sperano di arrivare, un giorno, al debutto in A: "Sono contento per questa cosa – ha concluso Pellegrini –, i ragazzi mi conoscono da sempre, sono super disponibile e tranquillo. Spero di poter essere un esempio per chi vuole arrivare a giocare in serie A. Dal futuro non so cosa attendermi, continuerò a lavorare, poi vedremo". Sul fronte attualità, la squadra prepara il Boxing Day contro Santa Croce. Ancora incerta la disponibilità di Marco Pierotti dopo l’infortunio occorso proprio contro la capolista.