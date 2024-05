L’Emma Villas perde ancora contro Brescia. Sfumano le Final Four e stagione conclusa

EMMA VILLAS

1

BRESCIA

3

EMMA VILLAS: Copelli 1, Trillini 8, Nevot 3, Bonami (L), Tallone 15, Coser (L), Krauchuk 7, Milan 16, Gonzi, Acuti 6, Pierotti, Pellegrini 10, Ivanov, Picuno. Allenatore Graziosi.

CONSOLI BRESCIA: Erati 8, Braghini (L), Sarzi Sartori, Tiberti, Ferri 1, Cominetti 11, Franzoni, Ghirardi, Candeli 9, Klapwijk 18, Mijatovic, Abrahan 17, Pesaresi (L). Allenatore Zambonardi.

Parziali: 18-25, 22-25, 25-19, 21-25.

SIENA – La Emma Villas chiude la sua stagione con un ko casalingo. Brescia infatti esulta bissando con ampio merito il successo dell’andata e staccando il pass per le finali di Coppa Italia di A2 di Cuneo in programma il prossimo fine settimana. La squadra di Zambonardi era parsa più carica e motivata già dalle primissime battute. Nel primo set infatti parte molto meglio la formazione ospite che controlla le operazioni già in avvio e poi scappa sul 14-21. Graziosi mette Milan come opposto al posto di un Krauchuk non in serata ma la musica non cambia e gli errori in battuta agevolano Brescia che si prende il primo set senza patemi e con un margine importante, 0-1. L’inizio del secondo set è più equilibrato e la squadra di Graziosi resta a contatto nei primi palloni. Poi col passare delle azioni la maggiore precisione dei lombardi la fa da padrona: 12-16. Nevot prova a dare la scossa ai suoi, tornati con l’assetto iniziale, ma il divario resta importante. Pierotti schiaccia il -3 che riapre almeno parzialmente i giochi. L’ingresso di Acuti e Milan non sortisce però l’effetto sperato e la Consoli mantiene sempre un margine interessante. Il turno in battuta di Milan vale il 19-21 ma un errore banale di Nevot consegna di nuovo l’inerzia a Cancelli e compagni che si riportano sul +4. Un nuovo tentativo di rimonta rende avvincente il finale chiuso però dalla schiacciata di Klapwijk per il 2-0 bresciano. Con le spalle al muro Siena parte bene nel terzo set, 7-4 con Trillini. Klapwijk guida la rimonta ospite ma ancora Trillini schiaccia il +3. Milan da opposto inizia a mettere per terra palloni importanti, 14-10. Il vantaggio senese resta ampio e si dilata fino al 20-14. Tallone chiude il set, 1-2. Il quarto parziale inizia nel segno dell’equilibrio, 10 pari. Una fiammata bresciana vale il +4 grazie all’opposto Abrahan. Nevot accorcia ma Brescia resiste al disperato attacco biancoblu, 18-20. Il muro bresciano è decisivo per il nuovo allungo, altro +4 di Tiberi e compagni. E’ i segnale della resa. La Emma Villas cede e conclude con un ko una stagione comunque positiva che è valsa la finale playoff. In Coppa Italia la freschezza e le motivazioni di Brescia sono state determinanti.

Guido De Leo