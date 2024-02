L’Emma Villas senza paura con la forte Brescia. Graziosi: "Gara di livello, ci siamo preparati bene"

Gianluca Graziosi (nella foto) è l’allenatore del momento in serie A2. Sette vittorie di fila, una striscia iniziata il 17 dicembre scorso, la voglia di allungarla ancora, davanti al pubblico di casa, contro una squadra temibile come Brescia: "Ci siamo preparati bene, sappiamo che è una gara di alto livello – ha detto il coach biancoblù –. Sarà una sfida combattutissima visti i loro ultimi risultati, due settimane fa vincevano 2-0 a Cuneo prima di perdere al tiebreak, sono andati al quinto anche con Ravenna, è una squadra con giocatori esperti. Dobbiamo stare molto attenti, questa è una partita di quelle che fanno classifica".

E anche all’andata, contro Siena, finì al quinto: "Hanno anche fatto dei cambiamenti nel roster, c’è Pesaresi che lo scorso anno era a Milano ed ha fatto la semifinale scudetto. Sono cresciuti di livello. La battuta, che fu una delle chiavi all’andata, per noi è molto importante, ma con loro serve fare bene in tutte le fasi: sideout, muro difesa, contrattacco. Sarà una partita bella tosta e combattuta".

La Emma Villas è sicuramente in grande crescita rispetto al girone di andata: "Era una squadra completamente nuova, un campionato diverso, avevamo cambiato quattordici ragazzi – ha spiegato Graziosi –. Era fisiologico un periodo di adattamento, poi a forza di stare insieme, di allenarci, di giocare, siamo cresciuti e stiamo tuttora crescendo. Stiamo facendo un bel lavoro. Vincere aiuta a vincere, ad avere sicurezza, a lavorare meglio, questa è la cosa più importante". Vincere aiuta anche ad avere una posizione migliore in ottica playoff: "L’obiettivo di tutte le squadre, quindi anche nostro e di Brescia, è assicurarsi i playoff, poi si cercherà la miglior classifica anche se arrivare primi o secondi non vuol dire niente. Sarà un altro campionato dove farsi trovare pronti mentalmente e fisicamente. Però è chiaro che avere una classifica migliore aiuterà. Noi siamo vicini all’obiettivo playoff, al novanta per cento è fatta. Adesso si entra nella fase calda del calendario, partite di questo genere possono valere posizioni migliori. Abbiamo Brescia, poi Ravenna fuori, avremo Grottazzolina fuori, Cuneo fuori, queste sono partite che faranno la classifica. Dipenderà da quanto saremo bravi. Però ripeto, non è fondamentale avere la posizione migliore, è fondamentale crescere di livello partita per partita". Sull’inserimento dei due stranieri: "Nevot ha fatto molto in fretta, si è ambientato immediatamente. Quello di Krauchuk è stato un pelo più lungo ma lui ci ha sempre dato il massimo impegno, adesso sta raccogliendo i frutti del duro lavoro che ha fatto". Stefano Salvadori