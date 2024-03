L’Emma Villas si concentra su Brescia. Tallone: "Lunedì sarà più complicato"

Grande protagonista di gara uno, di cui è stato nominato mvp, lo schiacciatore biancoblù Alessio Tallone ha parlato sia della sfida di mercoledì scorso sia di quello che attende Emma Villas fra due giorni a Brescia. "È stata una buona partita. A Brescia sarà diversa, saranno più agguerriti, cercheranno di sfruttare il fattore campo. Ci attende una battaglia ben più complicata di quella di mercoledì sera – ha detto il martello ex Vibo Valentia –. La reazione dopo il secondo set è stata più che positiva, c’è anche da dire che loro forse sono calati un attimo dal punto di vista dell’intensità. Non mi aspetto che questo succeda a casa loro, sarà una partita di tutt’altra intensità, dovremo riuscire a giocare la nostra pallavolo senza mai mollare la presa". Pur sconfitta per 3-1, Brescia ha mostrato indubbie qualità: "Sono una delle squadre più forti del campionato, presi a livello individuale non devono temere nessuno – ha sottolineato Tallone –. Hanno un roster di primissimo ordine, d’altronde ai playoff tutte le squadre sono di ottima qualità, ogni partita presenta grandi difficoltà. Noi ne abbiamo avute nel secondo set, dove abbiamo concesso un po’ troppo su alcune situazioni, mi è piaciuta la forza con cui siamo andati a riprenderci il terzo set, con la giusta testa. È stata una buona prova corale, dovremo assolutamente provare a replicarla lunedì e migliorare ancora". Sul premio di mvp: "Fa piacere ma conta poco, pensiamo a gara due". La squadra si è allenata ieri, domani partirà alla volta di Brescia dove lunedì, alle 18 (con arbitri Chiriatti e Venturi), si disputerà il secondo episodio della sfida. Nelle altre serie, fattore campo confermato in gara uno tra Ravenna e Prata di Pordenone. Netto il successo dei padroni di casa (3-0), maturato in poco più di un’ora e con gli avversari mai andati oltre quota 16 all’interno di un singolo set. Anche in questa serie si replica lunedì, con inizio alle 19; allo stesso orario gara due fra Porto Viro e Cuneo, con i veneti che hanno l’occasione di piazzare la prima super sorpresa di questi playoff. Le eventuali gare tre si giocheranno domenica 7 aprile (per le serie Siena-Brescia e Ravenna-Prata di Pordenone) e lunedì 8 (per Cuneo-Porto Viro).