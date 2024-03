L’Emma Villas sogna l’impresa a Grottazzolina. Milan: "Partita difficile, ma ce la giocheremo"

Riscattare il ko al tie break di Cuneo, dopo una gara comunque ben giocato, e dimostrare di essere cresciuti molto rispetto all’andata quando la capolista Grottazzolina si impose in quattro set al PalaEstra. Con questo spirito Sebastiano Milan (nella foto) e compagni domenica giocheranno in casa di quella che fino ad ora si è dimostrata nettamente la più forte e continua, anche oltre le aspettative. "E’ una partita molto difficile – dice lo schiacciatore della Emma Villas – e ne siamo consapevoli. Affrontiamo la capolista e per di più in casa loro per cui sappiamo che ci sarà da battagliare per portare a casa punti. Sono convinto che ce la giocheremo". All’andata Siena era nel momento meno brillante della sua positiva stagione e i marchigiani dell’ex Fedrizzi ne approfittarono. "Da tutti i momenti di difficoltà si può imparare qualcosa. Nel corso della stagione a mio avviso siamo cresciuti molto e rispetto a quella partita che vinsero 3-1 in casa nostra. Sappiamo i loro punti di forza, che sono l’attacco e la battuta, che all’andata ci diedero molto fastidio. Conoscendo questi aspetti possiamo prepararci al meglio per la battaglia che ci aspetta in casa loro nelle Marche". A proposito di battaglie sportive, quella di Cuneo di domenica scorsa è stata davvero lunghissima e tirata. "Nella pallavolo purtroppo qualcuno deve vincere e l’altro deve perdere – ha proseguito Milan – perché nessuno avrebbe meritato la sconfitta domenica scorsa, per altro davanti ad una cornice davvero bellissima con tanta gente sugli spalti ed un palazzetto storico. È stata una partita molto equilibrata e bella da vedere tra due squadre che giocano bene e che diranno la loro nei playoff. A noi ci ha lasciato una sensazione positiva pur perdendo". In Piemonte Milan, tornato a Siena la scorsa estate dopo tre stagioni, è stato utilizzato anche da opposto viste le non perfette condizioni del brasiliano Krauchuk. "Giocare banda o opposto fa poca differenza per me. Sono a disposizione della squadra cercando di fare il massimo. La classifica? Mancano quattro partite al termine della regular season ma è ancora tutto aperto. Molto dipenderà dal prossimo turno. Se vincessimo a Grottazzolina si potrebbe riaprire anche il primo posto altrimenti penseremo a blindare la seconda piazza che sarebbe comunque importante". Infine di nuovo sulla capolista. "Stanno giocando una stagione davvero ottima. Conosco alcuni di loro e so il valore della squadra. Ci sarà sicuramente un bel clima in una realtà che dopo essere salita dalla A3 qualche anno fa si sta consolidando ad ottimi livelli".

Guido De Leo