L’Emma Villas va all’assalto di Brescia. Monaci: "Sarà una serie equilibrata"

Da Brescia a Brescia. A distanza di tre anni Emma Villas torna a giocare una gara di play-off e lo fa proprio contro l’Atlantide, contro cui il 5 maggio del 2021 fermò la propria corsa in semifinale. Da allora i biancoblù non hanno più preso parte alla postseason, non raggiunta nel torneo 2022, concluso al nono posto, e in Superlega 2023, terminata con l’amara retrocessione. Doppio motivo di rivincita: anche coach Graziosi, in quel 2021, fu eliminato da Brescia nei quarti di finale dopo aver stradominato la regular season con la sua Bergamo. Da oggi inizia un nuovo campionato, senza margine di errore per nessuno. Tutte le serie sono al meglio delle tre partite, fino al 28 aprile (giorno dell’eventuale gara3 di finale) non ci sarà spazio per regali o per cali di concentrazione. Sarebbe stato importante avere il vantaggio del fattore campo anche per l’eventuale semifinale, ma il ko di Santa Croce ha relegato i biancoblù in terza posizione.

"Quella contro Brescia sarà certamente una serie equilibrata – ha dichiarato il vice allenatore biancoblù Marco Monaci –. Lo dimostrano le due partite che abbiamo giocato contro di loro nella regular season, con una vittoria a testa. Noi abbiamo vinto a Brescia, loro hanno vinto a Siena. Sono stati due match che sono entrambi terminati al tiebreak, tutti e due veramente sul filo del rasoio. Sarà una serie veramente dura, loro sono una squadra esperta e che può fare molto bene nelle partite dei playoff. Da parte nostra serviranno la massima concentrazione e attenzione".

Mentre Siena ha speso tantissime energie per cercare di rimettere in piedi la partita di Santa Croce, Brescia potrebbe arrivare un filo più fresca alla sfida: domenica a Reggio Emilia coach Zambonardi ha schierato il sestetto titolare (Tiberti-Klapwijk sulla diagonale palleggiatore opposto, Candeli-Erati al centro, Cominetti-Gavilan in banda) soltanto nel primo set, poi nei tre rimanenti ha fatto largo uso delle riserve, fatto salvo l’impiego prolungato di Cominetti per fargli recuperare la migliore condizione. Fischio di inizio alle 20,30 arbitrano Cruccolini e Merli. Durante i momenti di pausa della partita ci sarà un’esibizione degli atleti dell’associazione Se mi aiuti ballo anch’io, nell’ambito del progetto di inclusione portato avanti da Emma Villas. In campo stasera (alle 20) anche la partita tra Cuneo e Porto Viro, le due squadre che sono nello stesso lato di tabellone di Siena. Domani invece gara1 tra Ravenna e Prata di Pordenone, mentre Grottazzolina, testa di serie numero uno, è ammessa direttamente alle semifinali.

Stefano Salvadori