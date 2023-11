L’evento domani a Mirandola. Un grande ospite per la serata di #WeCare. All’Auditorium Montalcini c’è il ct De Giorgi

Sarà una serata di grande volley quella che l’Auditorium Rita levi Montalcini di Mirandola ospiterà domani alle 21. Ospite della serata organizzata da #WeCare sarà infatti Ferdinando De Giorgi, ct della Nazionale di Volley Maschile. Da ormai parecchi anni De Giorgi (foto) affianca l’attività di allenatore con quella di scrittore e docente. È autore di vari testi, uno scritto a quattro mani con il professore Giuliano Bergamaschi, ‘Pensieri per allenare e motivare una squadra’, in collaborazione con la scuola di Palo Alto, e ancora ha scritto ‘Vademecum del palleggiatore’, in collaborazione con il giornalista Lorenzo Dallari e utilizzando tutta la sua esperienza maturata in campo. Dal 2019 De Giorgi tiene il corso di ‘Teoria tecnica e didattica degli sport di squadra’ nel corso di studi in Scienze delle Attività Motorie e Sportive presso l’Università degli Studi di Foggia. Subito dopo la vittoria degli Europei 2021 ha poi pubblicato ‘Noi Italia. I valori che ci hanno permesso di salire sul tetto d’Europa in 30 giorni’. Da circa un mese è uscito infine il suo ultimo libro: ‘Egoisti di squadra, esaltare il gruppo senza sacrificare il talento’, di cui si parlerà diffusamente nella serata di domani. Il progetto #WeCare, nato a Mirandola da poco più di un anno, riunisce diverse realtà imprenditoriali dell’area. Lo scopo di questa insolita unione di diverse realtà aziendali è quello di migliorare la vita lavorativa e sociale di ragazzi e ragazze che vivono nel nostro territorio, e delle loro famiglie. "Siamo orgogliosi di ospitare un personaggio come De Giorgi e di poter continuare nella nostra mission" commentano i partecipanti del Gruppo.

a.t.