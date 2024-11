L’Hokkaido prova l’allungo. A Carpi per infilare la quinta

L’Hokkaido prova a infilare la quinta e a evitare il testacoda. Bologna è di scena questa sera, alle 20.45, a Carpi, sul campo dell’Univolley ultima della classifica, con l’obiettivo di infilare la quinta vittoria consecutiva nel girone C del campionato di serie B di volley maschile. L’inizio di stagione ha incoronato capitan Ronchi e compagni al ruolo di sorpresa del campionato, primi a punteggio pieno con Montichiari e Scanzorosciate, nonostante abbia già osservato il turno di riposo. E questo pomeriggio, in caso di vittoria, potrebbe allungare: Scanzorosciate è infatti chiamata a osservare il proprio turno di stop.

Coach Guarnieri continua a curare la crescita individuale e di squadra, senza guardare alla classifica: "Carpi è una squadra che ha cambiato più volte assetto in questo inizio campionato, l’unica costante e punto di riferimento è lo schiacciatore Lorenzini. Sarà molto importante la qualità che dovremo mettere a muro e in difesa sulle palle vaganti. Carpi può concedere qualcosa in ricezione e dobbiamo sfruttare le situazioni che si verranno a creare". Morale: cerca conferme a muro e difesa, ma pure in battuta, uno dei fondamentali nei quali l’Hokkaido si è dimostrata in maggiore crescita nell’ultimo turno, quando ha liquidato la Dual Caselle. "Anche in cambio palla bisogna giocare una partita concreta, contro qualche battitore che ci può impensierire".

Inizia a far paura, invece, l’Hokkaido, squadra giovanissima, sotto i 20 anni di età media e per questo con ampi margini di miglioramento, ma che potrebbe essere soggetta ad alti e bassi. Per ora vola sulle ali dell’entusiasmo e cerca continuità a Carpi. La salvezza era l’obiettivo iniziale e pare alla portata. Di giornata in giornata prova a dimostrarsi all’altezza della lotta playoff.

Le altre gare: Modena Volley-Mgr Grassobbio, Imecon Crema-Veneto Benacus, Radici Products Cazzago-Transports Villadoro, Arredopark Dual Caselle Verona-Stadium Mirandola, Ferramenta Astori Montichiari-Cremonese, Canottieri Ongina-Kema Asola Remedello. Riposa: Zotup Scanzorosciate.

La classifica: Hokkaido Bologna, Ferramenta Astori Montichiari, Zotup Scanzorosciate 12; Stadium Mirandola 11; Transports Villadoro 9; Cremonese, Canottieri Ongina, Veneto Benacus 7; Modena Volley, Kema Asola Remedello 6; Mgr Grassobbio, Radici Products Cazzago 5; Arredopark Dual Caselle Verona 3; Imecon Crema 2; Univolley Carpi 1.