L’imbarazzo della scelta

Il roster è completo, e la concorrenza è servita: adesso toccherà a coach Alberto Giuliani saper gestire le varie concorrenze nei ruoli, con il solo De Cecco che pare essere al sicuro nel suo posto da titolare. Appunto, i palleggiatori: accanto a De Cecco ci sarà Meijs, giovane olandese dalle caratteristiche opposte a quelle dell’argentino, altissimo e in grado di garantire punti anche in prima linea. Per ciò che riguarda gli opposti, sarà sfida a due tra Paul Buchegger, la garanzia, e Ahmed Ikhbayri, libico classe 1996 anch’egli che "salta la rete" secondo le parole di Giuliani che è rimasto impressionato dalle doti atletiche del ragazzo conosciuto e messo sotto contratto a Dubai. Per il ruolo di libero nessuna variazione, sarà Federici il titolare con Gollini valida spalla. Concorrenza spietata per i centrali invece: a rigor di logica i due titolari dovrebbero essere Anzani e Sanguinetti, entrambi convocati con la Nazionale per la tappa di Vnl iniziata ieri a Rio de Janeiro. Ma l’esperienza di Stankovic e lo scalpitante Pardo Mati sono lì a mettere pressione ai due, col giovanissimo classe 2006 proveniente da Santo Croce che dovrà comunque trovare qualche spazio per crescere. Infine gli schiacciatori: Gutierrez è un cubano atletico e spettacolare, che tiene in seconda linea, Davyskiba e Rinaldi già abituati a giocare insieme ma con l’italiano che viene da una stagione difficilissima. Chi giocherà? A oggi sembra essere sicuro del posto soltanto Davyskiba. LA formula a tre schiacciatori è un’eventualità invece più lontana ma non impossibile. Jacopo Massari è invece il cambio d’esperienza per i momenti di difficoltà in seconda linea.

a.t.