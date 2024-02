L’ingegnere aerospaziale dal super palmares. È Barboni il nuovo allenatore della Montesport

La società Asd Montesport comunica che il nuovo allenatore della serie B1 è Luca Barboni, allenatore di grande esperienza e molto conosciuto nel mondo della pallavolo, il quale ha risposto alla chiamata con grande entusiasmo. Della sua lunga carriera professionale, cominciata nel 2000, ricordiamo gli anni in cui ha allenato la Pallavolo Fucecchio dal 2014 al 2019, dove riuscì a portare la società bianconera dalla serie D alla B1, vincendo tre campionati in 5 anni. Dopo, nell’annata 2021-2022 Luca Barboni ha allenato l’Ambra Cavallini di Pontedera con ottimi risultati e poi Casciavola, portandola alla semifinale play-off di serie C. Un curriculum di tutto rispetto che fa ben sperare per la seconda parte del campionato. Il coach, che è ingegnere aerospaziale, è bravo nell’organizzare le squadre e nel far venire fuori le migliori risorse tecniche e fisiche. Tutto questo lavorando sull’aspetto mentale e tattico, agendo soprattutto sui giovani, di cui la Montesport è ricca e quindi è lecito aspettarsi buoni risultati. Coach Barboni sarà coadiuvato dalla seconda allenatrice Serena Benini.