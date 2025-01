L’iniziativa. La Befana riempirà la calza di tutti i tifosi presenti

Emma Villas ha annunciato un’iniziativa speciale per la gara di domani, in collaborazione con il match sponsor dell’incontro, Multimila. In viale Sclavo arriverà la Befana: gli spettatori potranno portare la propria calza e la Befana sarà felice di riempirla di dolcezze di ogni tipo, cioccolatini, caramelle e un numero della lotteria, grazie al quale ci sarà la possibilità di partecipare all’estrazione di gadget ufficiali della formazione biancoblu. Il match al PalaEstra prenderà il via alle 17,30. Arbitreranno la sfida Giuliano Venturi e Marco Pasin. Prevendita attiva sul circuito Ciaotickets: il tagliando intero costa 15 euro, il ridotto 9 (la riduzione si applica per tutti i tesserati Fipav, gli Over 70 e ragazzi tra i 10 e i 16 anni. Sotto i 10 anni il biglietto costa un euro). La biglietteria del palasport domani sarà aperta alle 6.