L’iniziativa per studenti e studentesse sportivi. Due borse di studio sport e scuola "Paolo Mercuri» Torna l'iniziativa Borsa di studio sport e scuola "Paolo Mercuri" a Macerata, con due premi del valore di 500 euro per studenti meritevoli. Collaborazione tra Pallavolo Macerata e Banca Macerata in memoria di Paolo Mercuri. Domande entro il 30 giugno.