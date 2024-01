L’Invicta cerca il riscatto. Match a Sesto Fiorentino

Trasferta a Sesto Fiorentino per l’Invictavolleyball di Fabrizio Rolando che vuole dimenticare l’amarezza per la sconfitta contro la capolista del turno precedente. Oggi, per la tredicesima giornata di serie B maschile di volley, la formazione di Alessandrini e compagni farà visita al Ma-xitalia Jumboffice, formazione che occupa il sesto posto in classifica.

Appuntamento alle 21 al palazzetto dello sport Pala Lilly di Sesto Fiorentino. Tre sconfitte e due vittorie nelle ultime cinque partite per la formazione di casa, una sconfitta, nell’ultimo turno, mentre quattro vittorie invece per la squadra grossetana allenata da Fabrizio Rolando. I grossetani nel turno scorso sono usciti sconfitti 3-2, dopo essere stati avanti 2-0 contro la capolista Arno Volley Castelfranco, ed amareggiati per l’occasione persa (i grossetani stavano vincendo per due set a zero) ma anche con una convinzione in più, e cioè quella di aver legittimato il terzo posto in classifica sul campo.

"La partita scorsa disputata contro la capolista – spiega l’opposto Gianluca Pellegrino (nella foto) – è stata durissima sia fisicamente che mentalmente, giocata ad armi pari e decisa da pochi episodi. Venendo poi alla mia gara direi che è andata abbastanza bene anche se sono molto contento della prestazione di tutta la squadra e la cosa più importante è l’atteggiamento che abbiamo avuto per tutto lo svolgimento di questa a gara, peraltro tutt’altro che facile. Per la stagione speriamo di continuare così e cercare di stare il più vicino possibile alle prime. Per il futuro – chiude Gianluca Pellegrino – mi piacerebbe vedere questa società fare il salto di qualità che merita, visto il grande lavoro e impegno che tutti ci mettiamo".

Trasferta disagevole per il team di Rolando che per restare attaccata alle prime dovrà tirare fuori un’altra super prestazione. Il programma: Volley Club Orte-New Volley Sansepolcro, Upc Delta Bevande Camaiore-Naturenergy Anguillara, Ies Tomei Livorno-Italchimici Foligno, Toscana Garden Arno-Ecosantagata Civita Castellana, Kabel Volley Prato-Lupi Santa Croce, Gruppo Lupi Pontedera-Maury’s Comcavi Tuscania, Maxita-lia Jumboffice-Invictavolleyball.

Andrea Capitani