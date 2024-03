L’Invicta si arrende. Il Foligno si impone per 3-1

Prima sconfitta in trasferta per l’Invicta di Fabrizio Rolando, che a Foligno ha perso 3-1 (19-15, 25-17, 25-17, 25-12) nonostante una buona partenza dei maremmani. L’Invicta è partita forte ma una volta presa sicurezza il Foligno ha dominato, facendo sparire i grossetani dal campo. Nel primo set i grossetani sono partiti bene portandosi prima sul 13-9 e poi sul 20-16, vincendo il primo set 19-25 grazie ad un colpo in tuffo di Pellegrino che aveva sorpresa gli umbri. Nel secondo set il servizio dei padroni di casa ha messo sotto pressione i grossetani andati subito sotto 6-1; sul 18-14 il team di Rolando era rientrato in partita, ma l’allungo vincente dei padroni di casa, complice alcuni errori grossetani, ha portato alla vittoria del secondo set da parte di Foligno 25-17. Anche nel terzo set ottimo avvio dei locali, subito avanti 6-3, e poi 16-7 con il team di Rolando completamente sparito dal campo. Quarto set iniziato in equilibrio, ma poi l’attacco dei grossetani ha steccato più volte con gli umbri prima sul 21-12 e con una difesa rivedibile che ha lasciato strada ai padroni di casa per la vittoria del set 25-12 e del match. "Complimenti a Foligno che ha fatto una grande partita – ha detto il palleggiatore Tommaso Grassi – ci ha messo pressione. Avevamo la possibiltià per restare in partita. Ora dobbiamo recuperare le energie per proseguire questo buon campionato".