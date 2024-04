Lo spareggio per l’A2. I tifosi del Volley Banca Macerata saranno a Mantova

Domenica alle 19.30 un centinaio di tifosi maceratesi sarà a Mantova al fianco della Volley Banca Macerata nella gara che assegnerà la promozione nel campionato di A2 di volley maschile. Si sta organizzando il gruppo organizzato di tifosi e tifose della squadra biancorossa, guidato dal presidente Stefano Machella. "Noi – sottolinea Flavio Marconi, tra gli esponenti del collettivo Macerata – ci abbiamo sempre creduto. Domenica scorsa è stata una rimonta bellissima in gara2, una grande reazione della squadra che ha ripreso una partita che sembrava persa". Una volta di più si è vista l’importanza di giocare in casa, con un palazzetto capace di spingere i giocatori verso il traguardo. "Siamo una delle tifoserie più importanti della Serie A3, dobbiamo sempre farci sentire durante le partite e domenica scorsa abbiamo avuto anche l’aiuto dei nostri amici della "Bolgia", i tifosi di Tuscania con i quali siamo uniti da un gemellaggio. Ci ha fatto molto piacere vedere tutto il Banca Macerata Forum seguirci, così come la squadra ha cercato di coinvolgere i tifosi; nel palas c’era un’atmosfera speciale durante la rimonta, tutto il palazzetto era coinvolto e ha supportato la squadra fino alla vittoria. Ho visto cambiare le facce dei giocatori: dopo due set erano spente, ma poi i pallavolisti hanno ritrovato la fame, aspetto fondamentale per vincere queste partite". Domenica la Volley Banca Macerata si gioca tutto di nuovo sul campo della Gabbiano Mantova. "Sono sicuro – conclude Marconi – che la reazione vista al Banca Macerata Forum avrà preoccupato gli avversari; vittorie come quella di domenica scorsa sono importanti anche per il morale. Noi come Collettivo Macerata stiamo organizzando un pullman per tutti i tifosi che vorranno stare vicini ai ragazzi a Mantova. Crediamo che la squadra possa vincere anche domenica, noi saremo lì per sostenerla ancora". La squadra sta lavorando sodo per farsi trovare pronta nella gara più importante della stagione.