L’Omag Mt pensa al futuro: "Ripartiamo da Bertini"

Niente playoff di A2. Ma la Omag Mt San Giovanni annuncia una gran festa con i tifosi in casa per salutare questo campionato domenica contro Talmassons alle 17 al PalaMarignano. "Siamo comunque soddisfatti – dice il presidente Stefano Manconi – Abbiamo vissuto una bella stagione, falcidiata dagli infortuni e con una regular season dove abbiamo lasciato per strada punti importanti. Poi però abbiamo vinto in casa grandi partite come contro Perugia e Busto Arsizio, ora è il momento di chiudere con gioia ed insieme ai nostri tifosi. Peccato ma umanamente abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, unita e con sani principi". Il presidente conferma anche il coach Matteo Bertini, che sarà al timone di Omag Mt anche il prossimo anno: "Avere con noi un coach come Bertini è una fortuna e ribadisco che ce lo dobbiamo tenere stretto. Ha lavorato molto bene in una stagione davvero complessa ed ha dimostrato ottime qualità di tecnico ma anche di uomo riuscendo a restare sempre vicino alle giocatrici, anche nei momenti di difficoltà e portando in condizione tutte fino alle ultime partite. Bertini resta con noi e con lui ripartiremo".

Ora tutti si chiedono se la prossima, la nona stagione consecutiva in A2, potrebbe essere davvero quella del grande salto in A1. "Noi ci crediamo sempre e l’idea resta, ma per trasformare un’idea in realtà servono tanti fattori e dunque ci lavoreremo fin dai prossimi mesi consapevoli che il salto in A1 richiede anche un enorme sforzo economico e non solo sportivo. Ma – conclude Manconi – l’idea c’è e resta tra noi".

Luca Pizzagalli