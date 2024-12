Luigi Randazzo nominato mvp. "Una buona partita, questi tre punti ci servivano davvero tanto. Pensiamo al prossimo impegno in trasferta che è importante»

A fine partita il premio di mvp è stato assegnato a Luigi Randazzo: "È stata una buona partita, servivano i tre punti, in casa giochiamo sempre abbastanza bene – ha detto lo schiacciatore –. Ci manca un po’ di continuità specialmente quando giochiamo fuori casa. Stasera siamo stati bravi, festeggiamo tre punti fondamentali per la classifica. Noi siamo una squadra forte, dobbiamo cercare di gestire meglio alcune situazioni e trovare continuità". Serata pressoché perfetta in tante voci statistiche: "Sì, ma dobbiamo migliorare in battuta, è un fondamentale su cui non abbiamo ottenuto troppo soprattutto il servizio spin – ha sottolineato Randazzo, autore di 13 punti –. Per il resto abbiamo lavorato bene sul cambio palla, abbiamo murato bene, in casa è un fondamentale su cui abbiamo buoni numeri". Domenica trasferta a Fano: "Questa partita ormai è archiviata, pensiamo alla prossima fuori casa, sarà una partita molto importante. Come diceva Nelli nei giorni scorsi finalmente ci stiamo allenando bene durante la settimana, tutti insieme senza problemi, questa è una cosa fondamentale, speriamo di iniziare a prendere qualche punto fuori casa".