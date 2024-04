Lunedì il playoff per la Coppa Challenge. Ora a Verona contro Stoytchev: "Servirà furbizia per batterli»

Modena giocherà lunedì 22 aprile la sua semifinale per il quinto posto a Verona, contro la Rana, alle 20:30. Una partita difficile (Modena aveva già perso nel girone all’italiana contro la squadra di Stoytchev) che è il viatico per la finale che assegna la carta europea. Bruno sarà ancora della contesa, anche se acciaccato, e traccia le linee guida per provare a fare match pari contro gli scaligeri e invertire la tendenza rispetto agli ultimi due confronti, quello del campionato (quando la squadra fu chiusa negli spogliatoi dalla proprietà) e quello di una settimana fa proprio nel gironcino per il quinto posto: "Nel match di Verona della settimana scorsa non sono riuscito a scendere in campo per un problema al collo che mi blocca anche la parte sinistra. Ho fatto di tutto per esserci con Padova, ma a fine partita ero stanco – racconta Bruno, quasi a suggerire che potrebbe partire Boninfante titolare, lunedì –. Penso che la squadra in quel match non sia riuscita a contenere la fisicità di Verona. Noi dobbiamo aggredirli ed essere concentrati sui nostri obiettivi. Certo, Verona è giovane e sta giocando molto bene, ma se saremo aggressivi in battuta riuscendo a staccare la loro palla da rete, potrà essere un’altra partita. Soprattutto se saremo più furbi, se useremo altre armi contro la loro atleticità".

a.t.