L’unico dubbio del tecnico: "L’infortunio di Zaytsev? Speriamo non sia nulla di grave. Lui ci dà equilibrio ed esperienza». Blengini: "La concentrazione non è mai calata»

CIVITANOVA (Macerata)

Una Lube più lucida e brava bissa il blitz dell’andata contro i tanti ex e lo fa nuovamente col massimo scarto. Avrà un’altra settimana libera da partite per rafforzare i punti pro e limare quelli contro, quindi domenica la prima di due trasferte consecutive, a Taranto.

Inizia Nikolov: "Che serata incredibile, all’Eurosuole Forum c’era un’atmosfera da playoff e quindi siamo contentissimi della vittoria, anche perché si trattava di una partita molto importante per la nostra classifica. E anche particolare vista la presenza in campo di tanti ex, da una parte e dall’altra. Personalmente ci tenevo tantissimo, spero si tratti della partita della svolta".

Le parole di Anzani: "Una bella partita, l’abbiamo interpretata al meglio riuscendo a giocarla subito bene con i nostri fondamentali migliori, che sono la battuta e l’attacco. Siamo sempre stati lucidi, e questo è un fattore importante per fare dei progressi. Si sta avvicinando il periodo più importante della stagione, abbiamo tutto nelle nostre mani per mettere a frutto gli sforzi, e se questo è il viatico giusto lo prendiamo e ce lo mettiamo in tasca".

L’analisi di coach Blengini: "Abbiamo fatto una partita di sostanza, giocando concentrati, senza pensare a quello che avrebbero fatto gli avversari, perché quando si affronta una rivale che ha appena cambiato l’allenatore le incognite ci sono, al di là dell’aspetto emotivo, anche in termini di sestetto e organizzazione di gioco. In settimana ci eravamo allenati bene, cercando di limare i punti deboli. I frutti del lavoro si sono visti, anche se naturalmente dobbiamo ancora migliorare. Zaytsev? Siamo molto dispiaciuti per il suo stop, attendiamo il responso delle indagini strumentali, e l’augurio è naturalmente che non sia nulla di grave, perché è un giocatore d’equilibrio e di grande esperienza".

Andrea Scoppa