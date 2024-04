Lupi fuori dalla Coppa. A Cantù finisce la stagione

Libertas Cantù

LIBERTAS CANTU’: Pedron 1, Gamba 20, Aguenier 15, Monguzzi 10, Galliani 6, Bacco 7, Magliano 3, Picchio, Quagliozzi, Gianotti, Ottaviani, Rossi. All: Denora.

KEMAS LAMIPEL: Coscione 5, Lawrence 14, Mati Pardo 11, Cargioli 5, Colli 8, Allik 13, Loreti (L), Russo, Parodi 11, Brucini 1, Giannini, Gatto 10, Petratti n.e, Gabbriellini (L) n.e. All: Bulleri.

Successione set: 25-23; 24-26; 25-18; 19-25; 16-14.

Battute sbagliate Cantù: 15, Aces: 2; Muri: 10. Battute sbagliate Lupi: 24; Aces: 4; Muri: 13.

CASNATE CON BERNATE – Ieri sera, alle 20,18 è calato definitivamente il sipario sulla stagione dei Lupi. I biancorossi, dopo aver chiuso il campionato all’ottavo posto, senza qualificarsi per i play-off, sono stati estromessi al primo turno di Coppa Italia (ottavi) da Cantù, la loro bestia nera nell’arco dell’anno. Quattro volte i brianzoli hanno prevalso sui conciari: due in campionato ed altrettante in coppa. Ieri i canturini hanno bissato il 3-2 del PalaParenti, staccando il biglietto per i quarti di finale dove incroceranno Grottazzolina. La gara è stata equilibrata, come dimostra il conteggio finale dei punti: 109-106 in favore dei lombardi. Al quinto set Gamba e soci hanno prevalso per 16-14. Il quinto parziale è stato appassionante. I conciari hanno dato il massimo senza mai dare però l’impressione di potersi imporre nonostante una buona partenza: 2-4. Due errori banali sono valsi il 4-4, poi equilibrio assoluto (7-7, 10-10 e 14-14) con Gatto a dare il suo contributo in attacco. La Kemas Lamipel, tuttavia, non ce l’ha fatta. Parodi ha subìto il muro finale che ha sancito la vittoria ai vantaggi dei padroni di casa. Questi, pur classificandosi al nono posto nel corso della stagione regolare, una posizione dietro ai Lupi, hanno sempre vinto nei confronti diretti. Un motivo ci sarà e probabilmente questo ha un nome: Gamba, l’opposto dei brianzoli che, anche ieri, pur non facendo sfracelli (falloso al servizio) e talvolta contenuto, è stato di nuovo il miglior realizzatore dell’incontro con 20 punti. Se la Kemas Lamipel avesse disposto di un opposto più continuo rispetto al cubano con passaporto portoricano Lawrence, probabilmente i risultati sarebbero stati ben diversi.

Marco Lepri