Lupi, punti pesanti: il Foligno resta travolto

Punti pesanti per i "Lupi", ordinaria amministrazione per l’’Arno Toscana Garden e seconda sconfitta per il Gruppo Lupi di Pontedera. Questo ha detto la seconda di ritorno in B. Erano attese conferme e colpi d’ala ma, non tutto è arrivato. Alla fine, hanno fatto festa soprattutto i biancorossi di Santa Croce, vittoriosi per 3-0 sul malcapitato Foligno, anche se per gli umbri le attenuanti non mancano. "Abbiamo affrontato la gara – ha detto coach Provvedi – affidandoci in regìa a Basco, per due motivi: l’ex titolare Gallo ha scelto di giocare all’estero e, per il giovane Esposito, ragazzo di valore per la categoria, sono sopraggiunti problemi nel tesseramento. Al PalaParenti non siamo stati competitivi. Se riusciremo a tesserare in fretta Esposito, lotteremo fino in fondo per salvarci". Questo l’andamento dei parziali: 25-15; 25-17; 25-14. Le cinque retrocessioni pesano oltre misura. Ora i "Lupi" (23 punti) rifiatano, dopo un buon periodo, ma è ancora lunga per evitare uno degli ultimi cinque posti in un campionato competitivo. Ad Orte la capolista Castelfranco di Sotto ha fatto un solo boccone di una formazione inadeguata per la categoria, quella laziale, appunto. Per i biancoverdi di Francesco Mattioli è stato come un allenamento di fine settimana; Da Prato è rimasto ancora a riposo. Resta da capire esattamente quando il capitano potrà rientrare in squadra. Questi i parziali: 16-25; 20-25; 13-25. I pontederesi del Gruppo Lupi hanno perso per 3-0 a Civita Castellana in provincia di Viterbo, nel confronto diretto con i rossoblù locali. Frosini e compagni hanno così consegnato il quarto posto ai civitonici, impostisi con i seguenti punteggi: 25-19; 25-19; 25-22.

Marco Lepri