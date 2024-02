L’urlo della Lube. Una prova perfetta. Vale il quarto posto

Lube

3

Modena

0

(25-21, 27-25, 25-23)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 5, Lagumdzija 14, Nikolov 13, De Cecco, Anzani 4, Bottolo 6, Balaso (L), Bisotto, Diamantini, Thelle, Yant. Ne Cremoni, Motzo, Larizza. All. Blengini.

VALSA GROUP MODENA: Bruno 1, Juantorena 12, Sanguinetti 9, Sapozhkov 4, Brehme 5, Davyskiba 8, Federici (L), Rinaldi 11, Boninfante, Stankovic, G. Pinali 1. Ne R. Pinali, Gollini, Sighinolfi. All. Giuliani.

Arbitri: Goitre e Canessa.

Note: Lube battute sbagliate 12, ace 6, muri 6, ricezione 48% (perfetta 28%), attacco 45%. Valsa bs 24, ace 8, muri 5, 47% (22%), 46%. Spettatori: 3287.

CIVITANOVA (Macerata)

La Lube gioca, Modena sbaglia e all’Eurosuole Forum termina 3-0 per la gioia dei quasi 3300 tifosi (solo una quindicina gialloblu), nuovo record stagionale.

Pur senza Zaytsev, all’ultimo bloccato da fastidi muscolari, i vice campioni d’Italia si portano a 3 vittorie di fila in SuperLega, stavolta senza alti e bassi e con grande attenzione in fase difensiva. Nel successo pesa la prova inguardabile degli emiliani che, nonostante il cambio in panchina, restano dentro la crisi e cadono per la terza volta di fila. Addirittura la Valsa Group ha commesso 35 errori in tre set! Si salvano solo Rinaldi e più o meno Juantorena, un disastro Sapozhkov da 2/12. Civitanova si riprende così il quarto posto dopo l’affermazione di Milano, ma non raggiunge il podio complice la vittoria di Piacenza su Perugia.

Primo set. Prima del match Juantorena viene omaggiato dalla presidentessa Sileoni, per lo schiacciatore solo applausi. Sul 6-9 la battuta float di Anzani mette in difficoltà i gialloblu ed è aggancio a 11. Il debuttante Giuliani chiama timeout, ma Anzani continua a frastornare la ricezione e tutta Modena va in bambola, due attacchi-no di Sapozhkov fanno 15-11. La Valsa Group non si rialza complici i troppi errori in battuta e appunto lo sbaglio di Davyskiba regala il 24-21. Nikolov mura Sapozhkov ed è 1-0.

Nel secondo set Giuliani toglie Davyskiba e Sapozhkov, l’ex Juantorena si carica la squadra sulle spalle e di tecnica produce il 9-9. Adesso Modena è combattiva e due ace di fila di Rinaldi propiziano pure il sorpasso 15-16. Sale in cattedra Bottolo, prima gran difesa e poi super ace: 18-16 che fa esplodere il palas (e parte la ola). Non è finita, Rinaldi passa per il 22-23, Pinali impatta, Lagumdzija trova l’angolino e il set ball. Juantorena annulla, ma ai vantaggi si becca due block (il secondo con dormita di Federici) per il 2-0.

Nel terzo set Modena parte 1-4, ma si vede che è fragile e nervosa, si fa riprendere a 7 e poi Civitanova allunga di ace, prima Lagumdzija all’angolo, poi Nikolov su Juantorena: 15-12. Gli emiliani restano a contatto, ma mai davanti per troppa imprecisione e puntuali 3 errori consecutivi in battuta favoriscono gli ultimi punti.