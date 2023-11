"MASSA: Silvia Angelini guida la squadra in Serie D"

E’ pronta al via la serie D maschile della Pallavolo Massa Carrara che sabato (ore 20,30) alla palestra della Don Milani ospiterà il Cascine Empoli. Il team riparte dalla storica coach Silvia Angelini (nella foto), affiancata dal preparatore atletico Davide Bucci, col solito obiettivo di far crescere i giovani e prepararli alla prima squadra. Percorso che quest’anno è riuscito ad Achille Rustighi, promosso in serie C. Parliamo di una squadra che logicamente ogni anno si rinnova e presenta tante novità. Dalla Carrarese sono arrivati Bianchi e Gioè, che vengono dalla Prima Divisione con una gran voglia di imparare. Dal Colombiera si è concretizzato il prestito di Rami, che giocava in serie C. C’è stato il gradito ritorno di Ribolini che si alternerà tra serie D e Under 19. Una buona base della squadra è costituita proprio dagli Under 19. Il più piccolo è il 15enne Falsone, i più grandi sono Manfredi (che farà il capitano) e Lazzeri. Per impegni di studio hanno dato forfait Tarabella, Tamagnini e Rappelli mentre Pucci si è trasferito a Milano.

Ecco la rosa. Palleggiatori: Filippo Attuoni 2006, Leonardo Ribolini 2005, Michele Massa 2006; opposto: Gionatan Lazzeri 1999; liberi: Alessandro Angeloni 2005, Andrea Falsone 2008; centrali: Gianluca Sozzi 2006, Edoardo D’este 2006, Riccardo Gioè 2002, Tommaso Bianchi 2003; bande: Marco Manfredi 1995, Gianmaria Consigli 2004, Federico Rami 2004, Matteo Montagnani 2007.