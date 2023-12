Maxitalia Jumboffice Sestese vince contro IES MV Tomei Livorno

MAXITALIA JUMBOFFICE SESTESE

3

IES MV TOMEI LIVORNO

1

MAXITALIA JUMBOFFICE SESTESE: Giacomelli 12, Ammannati 3, Bruni 11, Carminati 8, Catalano 19, Nuti 7, Corti 5, De Cristofaro L., Benini 1, Badii, Ceccherini. All. Marchi.

IES MV TOMEI LIVORNO: Cipriani 9, Verdecchi 1, Gavazzi 19, Croatti 2, Lupo 4, Poli I. 2, Grassini 8, Molesti 1, Puccinelli L., Poli G. All. Piccinetti.

Arbitri: Ballatori e Bordoni.

Parziali: 25-20, 25-23, 19-25, 25-16.

Ancora un’ottima prestazione della Maxitalia Jumboffice Sestese che, nonostante alcune defezioni, piega in quattro set il combattivo Livorno. Gara condotta con autorità da parte dei sestesi e una prima parte di stagione davvero buona per la squadra di Sesto Fiorentino che è attualmente in quinta posizione, quindi nelle parti alte del girone F di Serie B. Il torneo cadetto riprenderà il 13 gennaio 2024.

Ma.Fi.