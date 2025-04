Modena ospita la XIII Spring Cup e XXII Trofeo Bussinello di pallavolo giovanile

Con l’approssimarsi della Pasqua, torna come ogni anno, la grande festa della pallavolo giovanile organizzata dalla Scuola di Pallavolo Anderlini, con gli ormai classica Spring Cup, e con il Trofeo Bussinello, giunti quest’anno rispettivamente alla XIII, ed alla XXII: le due manifestazioni sono state presentate ieri pomeriggio nella Sala di Rappresentanza del Comune di Modena, alla presenza delle autorità, degli sponsor, e dei Media.

Si comincerà domani, per tuffarsi fino alle Finali in programma sabato prossimo, per un doppio evento che porterò a Modena complessivamente 105 formazioni, provenienti dall’Italia e dall’Europa: l’Anderlini Spring Cup, dedicata alle categorie Under 13 femminile e maschile, Under 14 femminile ed Under 15 maschile, vedrà ai nastri di partenza 76 squadre, mentre saranno 34 le compagini al via del Trofeo Bussinello, 18 in Under 16 Femminile, e 16 in Under 17 maschile, in rappresentanza dei migliori club giovanili d’Italia e d’Europa.

A presentare la conferenza il Direttore Generale di Anderlini, Marco Neviani, che dopo i saluti di rito ha presentato i numeri delle due manifestazioni: 105 squadre, oltre 1300 atleti dagli 11 ai 17 anni, 6 categorie coinvolte , 5 Nazioni rappresentate con Italia, Bulgaria, Germania, Lituania e Polonia, 35 campi di gioco sparsi tra Modena e provincia.

Tantissime le iniziative collaterali che accompagneranno la tre giorni ed in particolare la sfilata tra le vie cittadine di domani: una grande sfida dopo il successo dello scorso anno ed un momento fortemente voluto per dar valore al torneo e far conoscere Modena ed il suo patrimonio storico e culturale.

Ad accompagnare il corteo ci saranno come lo scorso anno la Banda Rulli Frulli e la neo nata Rock’n’Rulli, le marching band tutte modenesi formate da ragazze e ragazzi, adolescenti e giovani adulti, abili e diversamente abili che suonano percussioni autocostruite riciclando materiali di scarto.

r.c.