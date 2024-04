Modena Volley, Paul Buchegger primo acquisto per la stagione 2024/2025

Appena caduta l’ultima palla della stagione 2023/2024 Modena Volley ha annunciato il primo giocatore della prossima stagione, che stando alle voci di mercato è stato anche il primo atleta fermato durante l’inverno scorso. Paul Buchegger farà parte del "reparto opposti a disposizione di Coach Alberto Giuliani per la stagione 2024/2025" si legge nel comunicato di Modena Volley, un reparto che sarà verosimilmente completato dal libico Ahmed Ikhbayri, anch’egli classe 1996 come Buchegger, anche se la società di viale dello Sport ha fatto una telefonata informativa alla Lube per capire qual è la posizione di Lagumdzija.

Tornando a Buchegger, il giocatore austriaco torna a vestire la maglia gialloblù dopo averlo fatto nella stagione 2020-2021 in cui aveva fatto parte della rosa canarina tornando ad alti livelli dopo un lungo infortunio al cui recupero aveva contribuito in maniera decisiva proprio lo staff medico e fisioterapico di Modena Volley. Nelle ultime tre stagioni Buchegger, che si era rivelato al volley di alto livello prima a Ravenna e poi a Monza, sempre sotto la guida del tecnico Fabio Soli, è prima tornato in campo da titolare nel campionato turco con lo Spor Toto Spor Kulubu, poi ha fatto tappa di nuovo in Italia prima con Vibo Valentia e nella stagione appena conclusa, con la maglia di Catania. Primo giocatore della Superlega 2023/2024 per numero totale di attacchi vincenti, Buchegger torna in gialloblù per conquistarsi un ruolo da protagonista nella nuova Modena Volley con un compito tutt’altro che semplice.

Nell’analisi della stagione appena conclusa, infatti, il dato che balza più all’occhio tra i tanti è quello del rendimento non aderente alle aspettative proprio dell’opposto, il russo Maksim Sapozhkov, dopo una stagione nella quale invece il posto due (Adis Lagumdzija) era stata una delle certezze cui aggrapparsi per quasi tutto l’anno. Modena ha bisogno di ritrovare sicurezze psicologiche ma anche tanti punti dagli attacchi di posto due e posto uno e avrà soprattutto bisogno di un buon trasformatore di contrattacchi, terminale affidabile sui palloni caldi. Esattamente quello che è mancato quest’anno. L’esperienza di Buchegger in questo caso è una garanzia, anche se da tanti anni ormai l’austriaco manca dall’alto livello: quello con la Valsa Group sarà un nuovo e stimolante banco di prova.

Alessandro Trebbi