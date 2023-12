Mondiale per club. Si gioca in India, per l’Italia c’è Perugia Perugia è in India per partecipare all'edizione 2023 del Mondiale per Club. La Sir Susa Vim affronterà i brasiliani dell'Itambè Minas e i padroni di casa dell'Ahmedabad Defenders. Gli umbri cercheranno di bissare l'impresa dell'anno scorso, quando vinsero la finale tutta italiana. Il pericolo maggiore sembrano i turchi dell'Halkbank Ankara.