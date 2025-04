Montesi Volley Pesaro trionfa nei playoff Serie C contro Arbo Borgovolley Fano

Inizia con il piede giusto l’avventura nei playoff della Montesi Volley Pesaro che conquista una preziosa vittoria esterna per 3-1 (22-25, 26-24, 19-25, 18-25) contro l’Arbo Borgovolley Fano, nella gara d’andata dei quarti di finale del campionato di Serie C. Il primo parziale si apre all’insegna dell’equilibrio con Fano che tenta l’allungo (9-6), subito rintuzzato da un’efficace reazione ospite. La Montesi trova il sorpasso nel finale grazie a un muro vincente di Coccia e chiude 22-25. Nel secondo set Pesaro parte fortissimo (1-7), ma l’Arbo Borgovolley non molla e riesce a rientrare. Trascinata da Savelli la formazione di casa completa la rimonta e si aggiudica il parziale ai vantaggi per 26-24. La reazione di Pesaro è però immediata. Nel terzo set la Montesi prende in mano le redini del gioco e domina, imponendosi per 19-25. La stessa trama si ripete nel quarto e decisivo parziale con equilibrio iniziale (6-6). Poi l’allungo decisivo firmato da Coccia e Vagnini che trascinano i pesaresi verso la vittoria per 18-25.

b.t.